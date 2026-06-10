沈伯洋提公務員減壓 蔣萬安：都已在做 甚至做更多

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台北市長蔣萬安。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對民進黨台北市長參選人沈伯洋昨提出友善職場空間總體檢、彈性上下班等5點公務員減壓相關政見，台北市長蔣萬安今（10日）表示，這幾個面向都已經在做了，甚至做得更多，並稱歡迎各界建議，都願聆聽，會持續努力打造更多友善工作環境，給員工各方面支持。

台北市長選舉開打，沈伯洋日前談台北大縱走、大台北天際線議題，讓北市府公務員罕見在假日發稿，沈對此表達擔憂，並指看到週末北市府基層公務員出來幫市長打選戰，覺得這問題真的很嚴重，並提出包括：友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持（EPA）全面升級、AI進市府協助基層減輕負擔等5項公務員減輕政見。

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蔣萬安今出席台北市社會局長者關懷行動記者會，會前接受媒體堵訪，針對沈伯洋提出公務員減壓5政見，蔣萬安回應，這幾個面向，北市都已經在做了，甚至做得更多，昨市府也有做說明，各局處也清楚闡述進行中的各項友善職場工作環境方向，但他非常歡迎各界提建議，也都願意聆聽，並會持續努力打造更友善的工作環境、給予員工各方面支持，市府會全力以赴努力。

記者又問，怎麼看昨天議會市政總質詢時，民進黨議員何孟樺質詢無菸城市稽查人力問題，建議北市研考會主委殷瑋率領發言人排班，殷瑋多次插話，與何孟樺交鋒，更讓現場綠營議員王閔生不滿開嗆，「你要跟議會對抗是不是？」蔣萬安則說，政務官本來就該為政策辯護，人民本來就是我們的老闆，人民攏是咱的頭家。

對於下午將與雲林縣長張麗善合體宣傳雲林良品農特產，另週五也將下南投推銷巧克力節活動，被指「最強母雞」，蔣萬安指出，北市府一直都有跟各縣市有很多互動交流，在市政層面，日前也去雲林參訪，包括推營養午餐免費、生生喝鮮奶拜訪酪農，這次張麗善來到台北，特別推銷雲林在地的優質農產品，這些，北市府都願意持續做。

蔣萬安提到，南投也是，受到邀請參加南投巧克力節，會持續進行各縣市的交流，相互借鏡學習。

另被問到預計14日出訪新加坡領李光耀城市獎，蔣萬安說，這次受邀到新加坡領獎，真的讓人非常榮幸，因為台北市能獲得有全球城市評比「諾貝爾獎」之稱的「李光耀城市獎」，這也是第一次有台灣城市獲得這獎項。

蔣萬安稱，還記得當時評比團隊到台北時，實際到大巨蛋、看北市捷運興建、市場改建等；同時也實際到超商看到孩子用數位學生證領生生喝鮮奶等，對方也提到這作法令他們非常驚艷，結合數位治理與民生經濟，非常聰明的做法。所以，這次受邀領獎，也會跟倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，同時也藉由這機會，分享市政治理念及成果，如果有具體詳細的行程，就會跟大家說明。

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