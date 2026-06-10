沈伯洋提公務員減壓 蔣萬安：都已經在做

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）民進黨台北市長參選人沈伯洋昨天提出改善市府工作環境政見，讓公務人員實質減壓。台北市長蔣萬安今天表示，這些市府都已經在做了，他會持續努力打造更友善的工作環境。

沈伯洋昨天表示，台北市政府公務人員基層壓力大、留不住人，但一個連自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市，因此他希望改善市府工作環境，包括友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持（EAP）全面升級等。

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對於沈伯洋提出替公務員減壓措施，蔣萬安今天出席台北市社會局長者關懷行動記者會前被媒體堵訪表示，這幾個面向都已經在做了，甚至做得更多，但他非常歡迎各界提建議，也都願意聆聽，並會持續努力打造更友善的工作環境、給予員工各方面支持。

台北市政府昨天晚間發布新聞稿表示，在友善職場空間部分，市政大樓已有設置員工專用哺集乳室、0至6歲一站式托育設施、性別友善廁所等，並正規劃擴大員工醫務室服務及員工運動中心。員工身心支持部分，目前每人每年可享有最多6小時免費個別諮詢服務。

市府表示，彈性上下班方面，一般員工享有2至2.5小時彈性、符合資格者最長3小時，且家中有12歲以下子女的公務員，還可以申請每個上班日一小時居家辦公，為全國最優彈性工時措施。

至於專案獎金，市府表示，已針對遴補人力較困難的工程機關，參照行政院工程人員留任獎金制度建立績效獎勵，獎勵金分為特優新台幣2萬元、優等1萬5000元及良好1萬2000元，原則上每半年辦理一次，首波已核定獎勵10個機關共594人。

此外，蔣萬安將在14日出訪新加坡參與新加坡世界城市高峰會，他今天表示，這是因為台北市獲得李光耀世界城市獎特別獎，此行主要是為了領獎，並藉此機會與英國倫敦、匈牙利布達佩斯等國際城市分享、交流市政理念與成果，等到有確定行程會再向外界說明。（編輯：張銘坤）1150610