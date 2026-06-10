沈伯洋提公務員減壓5方向 蔣萬安：都已經在做且做更多

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台北市長蔣萬安。（黃世麒攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋9日提五點公務員減壓方向。台北市長蔣萬安10日說，這幾個面向，市府都已經在做，甚至做得更多，會持續打造更友善的工作環境，蔣萬安也分享北市近期榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，預計14日出訪新加坡。

蔣萬安今出席長者關懷行動記者會，被問及昨天綠營議員在市政總質詢時，頻頻暗示北市公務員太累，結果沈伯洋立刻就提了減壓面向。

對此，蔣萬安說，其實這幾個面向台北市政府都已經在做，甚至做得更多，昨天發言人也有做說明，各局處也清楚闡釋市府的各項友善職場工作環境方向。

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蔣萬安也說，非常歡迎各界提各項建議，各界的建議都很願意聆聽，會持續努力打造更友善的工作環境，持續給予同仁各方面的支持，都會全力以赴。

至於蔣萬安今下午將雲林縣長張麗善一起行銷雲林，12日也要跟南投縣長許淑華行銷巧克力節，被問是拉抬藍營執政的縣市選情嗎？

蔣萬安說，北市在市政層面一直跟各個縣市都有很多的互動跟交流，所以日前他也去雲林參訪，包括當時推營養午餐免費、生生喝鮮奶去拜訪酪農，這次張麗善到台北，特別推銷雲林在地的優質農產品，日前也收到邀請到南投推銷巧克力節，會持續跟各縣市交流、相互借鏡學習。

此外，蔣14日也預計要出訪新加坡，領取有全球城市評比諾貝爾獎之稱的「李光耀城市獎特別獎」。

蔣萬安說，這次受邀到新加坡領獎，真的非常榮幸，也是第一次有台灣的城市獲得這個獎項，他還記得當時評審團來台北的時候，實際到了大巨蛋、看捷運的新建、市場改建等等，同時他們也實際到超商，看孩子用數位學生證兌換鮮奶，他們也提到這實在讓他們非常驚艷，是結合數位治理還有民生經濟非常聰明的做法。

蔣萬安說，這次受邀領獎，也會跟倫敦市長、布達佩斯等國際城市一起，同時也會藉由這個機會分享市政理念以及成果，有具體詳細確定的行程，就會跟大家說明跟公布。

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