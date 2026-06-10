沈伯洋提北市府公務員友善職場5大政策 蔣萬安回應了

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台北市長蔣萬安今天出席大龍老人住宅舉辦的擴大志工招募活動，並致贈加菜金。(記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府缺額近8000人，引起各界關心，而上週末公務機關利用假日發稿回應民進黨籍台北市長參選人沈伯洋的內容，更引起議論；沈伯洋表示，看到基層公務員的為難，促成他在9日提出北市府公務員友善職場5大政策，台北市長蔣萬安表示，歡迎各界提各項建議。

蔣萬安今(10)受訪表示，沈伯洋提出的幾個面向，台北市政府都已經在做，甚至做的更多，各局處也清楚闡釋進行中的各項友善職場工作環境方向，非常歡迎各界提各項建議，市府很願意聆聽，也會持續努力打造更友善的工作環境，持續給同仁各方面的支持，全力以赴來努力。

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沈伯洋深信照顧好提供服務的人，就能讓被服務的人享受到好的服務品質，市府員工顧好了，市政才會真的往前走；因此提出5件在市府自有權限內的事，上任就可以做，改善市府工作環境的事，包括友善職場空間總體檢、彈性上下班更彈性、市府專案獎金活化加碼、員工身心支持(EAP)全面升級、AI進市府，協助基層減輕負擔。

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