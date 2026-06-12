沈伯洋提運動音樂產業 蔡其昌耳提面命：大巨蛋是棒球場！

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中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌耳提面命「大巨蛋是棒球場，伯洋，你一定要記得」，引人玩味。(記者方賓照攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今與台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷合體，推出限量城市球衣，齊喊「北高黨部連線，線上應援DPP(民進黨)」、「年輕世代Team Taiwan！」沈在記者會中提到運動跟音樂產業發展；受邀出席的立委兼中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌耳提面命「大巨蛋是棒球場，伯洋，你一定要記得」，引人玩味。

沈伯洋表示，運動對城市發展是很重要的元素，也是國人關心的焦點，例如運動場館不足(山林是天然的運動場館)、運動發展方向，運動部成立後有許多相關政策不斷往前推展，但需基層加入。除了有基層、社區棒球場，未來可能還需要一些中型場館、多目的與多功能場館，才能迎合大家對於運動的多元想像。

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此外，沈伯洋指出，台北市文化底蘊豐富，近期開始不斷接觸音樂產業，籌劃競選歌曲之餘，同步探討音樂應該如何在台北市落地生根，絕對不是幾個地方傳出音樂聲那麼簡單。音樂產業跟棒球一樣，需要小、中、大型場館，形成音樂聚落，讓不管是使用錄音室、各式大小場館表演的音樂人，能有更多交流的機會。

他也提到，目前看到高雄的演唱會經濟不斷向前邁進，台北不要說是演唱會經濟，更要著重於文化，呼應前述所言讓音樂在地方上落地生根，而且運動與藝文產業發展都很重要。

蔡其昌說，站在中華職業棒球大聯盟會長的立場，棒球不分政黨、性別、年紀，台灣最大運動產業是棒球，十二強冠軍、扣人心弦的經典賽，在在提升台灣在國際的能見度，也需要各行各業不斷投入，持續擴大帶動棒球產業，才有好的薪水、條件與打球環境來照顧球員、培養新秀。

蔡其昌直言，只要支持棒球的縣市長多當選一些，那麼棒球就有機會，台灣所有場地都是地方政府所有，現在多處棒球場的硬體設備狀況不是太理想，倘若縣市首長願意把棒球放在優先施政順序，相信基層棒球發展條件一定會越來越好。假如認為台灣還有室內棒球場的需求，持續跟球團合作興建室內棒球場，相信球迷會很開心。

蔡其昌喊話聲勢看好的沈伯洋，未來如果當選，要多多支持棒球，也提醒「伯洋，你要記得，大巨蛋是棒球場，這句話一定要記得。」

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