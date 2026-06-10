沈伯洋提5招減壓公務員！他曝質詢片段打臉：一中原則、喀麥隆比霸凌重要？

2026年縣市長選舉倒數不到半年，近來在首都台北市長選戰中，公務員成為攻防議題。近年，台灣面臨公務員人才荒、甚至「逃亡潮」的困境，據台北市政府人事處統計，缺額約在8000人上下，為此，民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋拋出引進AI等「公務員減壓政策」。對此，國民黨台北市議員參選人陳冠安9日在臉書以「關心喀麥隆不關心霸凌！沈伯洋有臉提照顧公務員？」為題直指，一個連中央公務員被霸凌都不管不顧的立委，不可能照顧好這座城市。

台灣公務人才荒多嚴峻？地方政府也缺工

台灣公務體系面臨明顯的人才流失與招募困境，根據考選部資料，114年（2025年）高普考合計需用名額達6815人；另一方面，高普考報名人數已降至5萬7707人，較過去動輒逾7萬人的規模明顯縮減。而地方政府同樣面臨缺工壓力，據北市人事處統計，截至2025年8月底，北市府預算員額共7萬6389人，現有員額僅6萬8065人，短缺8324人；北市人事處指出，若扣除已提報考試待分發、代理教師及聘僱人力等可補實員額後，實際缺額仍約7644人，其中警消、工程技術等職系缺人最為嚴重。

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沈伯洋提出北市公務員減壓政策。（資料照，蔡親傑攝）

北市府基層公務員壓力大？ 沈伯洋提5點解方 ​

對此，近日質疑蔣市府「假日發稿」的沈伯洋，表示自己看到基層公務員的為難，因此提出5點公務員減壓政策：

彈性上下班更彈性 友善職場空間總體檢 市府專案獎金活化加碼 員工身心支持（EAP）升級 AI進市府，協助基層減輕負擔​

沈伯洋提公務員減壓政策，蔣萬安怎麼說？

對此，蔣萬安10日受訪時強調，沈伯洋提出的面向，市府都已在進行中，但他非常歡迎各界提各項建議，北市府會持續打造更友善的工作環境。對於沈伯洋表示批評北市府基層公務員壓力大、「自己員工都照顧不好的市府，很難真的照顧好這座城市」陳冠安反批，這句話要還給民進黨，他細數，近兩年政府爆發多起公務體系職場霸凌事件，就連勞動部都發生分署長謝宜容霸凌公務員的嚴重事件；2026年3月底，外交部也被爆職場霸凌，沈伯洋作為外交國防委員會的委員，質詢時卻絲毫不關心霸凌事件。

陳冠安並還原質詢現場指出，沈伯洋質詢時說，「我相信今天很多人都是要問霸凌相關的事情…這個我待會晚一點再說，因為我覺得有幾件比較重要的事情，我想先問第一個就是喀麥隆……」，當全國都在關心公務員霸凌事件，沈質詢時幾乎都在關注聯合國2758號決議、一中原則；諷刺的是，質詢尾聲，沈伯洋以很多人關心了，只簡短要求林佳龍要去調查，認為政府官員最重要的就是要讓國人知道政府做了哪些、進度為何？​整場質詢，絲毫沒有對被霸凌者的關心，「這樣的人，還有臉批評北市府照顧不好公務員？」

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