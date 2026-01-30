沈伯洋換造型了！半年「剪髮陳情電話」終奏效 女兒一看卻嚇哭

沈伯洋先前爆炸頭，今日以短髮造型現身立院。（翻攝自民進黨立法院黨團臉書、鏡新聞）

民進黨立委沈伯洋以招牌「爆炸頭」為人熟知，但今（30日）以新髮型現身立法院，他表示，改變髮型其中一個原因，是辦公室半年來持續接到「剪髮陳情電話」，他也透露，女兒看到他的全新造型竟嚇哭，成了他今晚要面對的課題。

沈伯洋以招牌「爆炸頭」形象著稱，就連先前公布春聯上的馬，也留著爆炸頭，不過他今日現身立院時頭髮已變短，他表示，改變髮型的原因有二，其一是年前整理頭髮，因預約困難，剛好約到昨天剪髮；其二則是辦公室長期接到民眾陳情電話，希望他剪頭髮。

沈伯洋透露，陳情電話已累積半年，支持者發現勸不動他後，甚至打給其他立委，包括吳沛憶、黃捷、賴惠員，提醒「記得叫沈伯洋剪髮」，他笑稱不希望造成大家困擾，因此決定整理頭髮。

另外，沈伯洋也分享，昨晚直播時女兒找不到他，太太指給她看後，看到其新髮型竟嚇哭，他說，小孩子對父母外貌改變一時無法接受，「這是我今天晚上要面對的人生課題」。





