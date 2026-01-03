沈伯洋揭中國網路博主散布住家衛星圖 批再現「關西機場式操作」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

關於中國「兩岸頭條」「今日海峽」貼文，詳細公布了民進黨立委沈伯洋私人住所與工作地點。沈伯洋今（3）日指出，自己遭中國發布衛星照片，標示其住家與工作地點，該事件發生於1月1日，他當時即掌握相關情資。

沈伯洋表示，由於中共當時的軍演行動並未達到預期的「得分」效果，因此可能試圖透過個人恐嚇與輿論操作，尋找另類宣傳焦點。

沈伯洋分析，中國能「得分」的方式，其實是利用台灣內部少數迎合中國論述者的發言與行動，例如杯葛國安法案、阻擋國防預算等，讓中國藉此對內宣傳「台灣內部出現呼應聲」。他指出，這正是為何有中國網路影音創作者（博主）於1月1日發布一張衛星圖，但對方可能未意識到，台灣民眾使用Google Earth即可獲得更清晰的畫面，顯見該舉動意在製造心理壓力與宣傳效果。

沈伯洋說明，中國方面隨後將該內容同步發布至YouTube、觀察者網，並利用虛假IP在PTT散布貼文，試圖形成輿論操作，手法與過去的「關西機場事件」如出一轍。沈伯洋形容，這是中國慣用的輿論滲透與心理戰策略，目的在於威嚇與分化台灣社會。

沈伯洋強調，隨著台灣社會對中國資訊操作手法的理解日益加深，這類威嚇式行動的邊際效應正逐步下降，就如同軍演一樣，愈來愈難達成預期效果。

民進黨發言人吳崢也表達最嚴正抗議與譴責，要求中共當局立即撤除相關內容，全面停止對台灣人民與民意代表的「跨境鎮壓」行徑。他說，此類作為不僅踐踏台灣民主法治，更公然挑戰國際普世價值，只會再次暴露中共威權本質與政治失序。

吳崢指出，從所謂「懲獨22條」、公布「頑固台獨分子清單」，到以地方公安名義宣布「立案調查」，中共近年持續擴張其跨境恐嚇與法律戰手段。如今更進一步透過官媒帳號，直接揭露我國國會議員住址與行蹤，已構成明確人身安全威脅，行徑宛如黑道式「肉搜恐嚇」，毫無底線、極其卑劣。

吳崢強調，透過官方媒體揭露特定個人住居資訊，已嚴重侵犯隱私與人權，亦涉嫌違反我國《個人資料保護法》與《刑法》恐嚇危害安全等相關規定。他說，在任何民主法治社會中，這都是不可接受的行為，更不應由一個自稱「負責任大國」的政權公然為之，中共展現的不是治理能力，而是恐嚇政治與黑道式威權。

吳崢表示，中共近期不僅在軍事上升高對台恫嚇，於「雙城論壇」後立即對台發動軍演，官媒更公然宣稱「針對美國對台軍售」；同時持續對台灣、美國、日本官員與國會議員進行制裁與威脅。他強調，如今進一步以公布衛星影像方式進行人身恐嚇，已是對台灣社會的全面警告與挑釁，公然破壞區域和平，坐實其「和平破壞者」的角色。

吳崢重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共從未對台灣行使任何統治權，更無任何司法管轄正當性，中共一再以非法、無效的法律戰與極限施壓，試圖逼迫台灣人民屈服於極權統治，早已被國際社會與台灣人民所唾棄。

吳崢表示，民進黨將全面聲援沈伯洋，支持其依法行使民意代表職權，捍衛台灣民主與國家安全。任何對台灣國會議員及其家人的恐嚇行為，都是對台灣民主制度的直接攻擊。他認為，中共自稱「鎖定」沈伯洋，但真正被國際社會鎖定與警惕的，正是一再威脅人權、破壞和平、製造衝突的中共政權本身。

照片來源：沈伯洋辦公室

