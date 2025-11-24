沈伯洋揭「中國抹黑套路」！不忍喊：要「徹底反擊」

政治中心／于士宸報導

民進黨立委沈伯洋，近期被中國揚言要全球通緝，受到各界高度關注。對此，沈伯洋昨日（23）在臉書表示「不要同情敵人」，指出中國抹黑的路數就是那套公式「把你所有正面的事情，全部洗成負面」，直言：對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大，「你不講話，照樣會被抹黑成功」，至於該怎麼做？沈伯洋高喊只有1個答案，那就是「徹底反擊」。





沈伯洋不忍揭「中國抹黑套路」！喊要「徹底反擊」：客氣、鄉愿最終會毀國

沈伯洋指出中國抹黑的路數就是那套公式「把你所有正面的事情，全部洗成負面」。（圖／翻攝畫面、Unsplash）

中國近期以涉嫌分裂國家犯罪，對民進黨立委沈伯洋「立案偵查」，甚至喊出要全球通緝，引起國際話題。然而，沈伯洋昨日在臉書發文，引用自己的家庭背景為例，表示：我的家庭背景，是教科書上那種典型的台商故事，是當年「一卡皮箱走世界」，遠赴非洲、中南美洲打拚的台商。指出自己擔任立委前曾致力於推廣民防、收養等議題，最重要的是與國際合作，共同研究中國滲透。沈伯洋接著說：「結果中國是怎麼操作的？把篳路藍縷的「一卡皮箱」，洗成中國紅錢；把為了台灣安全的「國際合作」，洗成拿錢的CIA間諜；把保護家園的「推廣民防」，洗成獵殺中配；把學術研究的「國安警告」，洗成精神狀況有問題。沈伯洋猜測，之後中國即將把充滿愛的「收養」，洗成人口販賣。





至於中方這些荒謬的言論會不會有人信？沈伯洋自答：有的，一堆，因為台灣內部有一群人不分敵我地扯後腿，「國民黨應和中國論述，民眾黨放大陰謀論」。沈伯洋強調，不要再跟他說什麼「講話要小心」、「不要被做文章」的話，稱「對方想直接幹掉你，不用檢討自己的呼吸聲是不是太大，你不講話，照樣會被抹黑成功」。至於該怎麼做？沈伯洋高喊只有一個答案：「徹底反擊In every aspect（在各方面）」，表示客氣、鄉愿、最後會毀掉這個國家。





