沈伯洋攜女兒散步遇怪男強光逼問 對方竟嗆：寧信共產黨不信你

沈伯洋今天帶女兒散步時遭怪男持手機強光質問，還稱自己寧願相信共產黨也不信沈。（圖／翻攝沈伯洋臉書）

中國上月以涉「從事分裂國家活動」，對民進黨立委沈伯洋發布通緝並懸賞追捕，震驚社會，未料沈伯洋今天（7日）發文表示，今天他帶女兒散步時，竟遇上民眾持手機手電筒強光錄影，並質問「你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？」沈反問「去問習近平為何要追捕我」，而對方竟稱「寧願相信共產黨」。

民進黨立委沈伯洋晚間在臉書發文表示，他今天帶女兒去國家音樂廳，表演結束之後，他牽著女兒散步去騎腳踏車，突然一位男士從側邊走上來，用手機手電筒強光照著他和女兒，後來知道他在錄影，並開始問他，「你為什麼做網軍？你為什麼說中國全球追捕？你不知道自己做什麼壞事嗎？你知道你在台灣也很危險嗎？」

沈伯洋聽得一頭霧水反問對方笑習從何而來，但對方完全無法回答，沈伯洋告訴他，「那請他去問習近平為何要追捕我」，反遭對方嗆，寧願相信共產黨，也不會相信沈講的，被通緝活該。

沈伯洋認為，國民黨跟共產黨一天到晚散播謠言，最後就是這樣，」當謠言取代了思考，仇恨就掩蓋了良知。這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗。」



