沈伯洋攜女散步遭挑釁！口罩男逼近狂嗆「信共產黨也不信你」：被通緝活該

無論是遭中國以「分裂國家罪」發布全球通緝，還是頻頻被點名參選台北市長後成為話題焦點，民進黨立委沈伯洋近期可謂瑣事纏身；未料沈伯洋今（7）日透露，自己帶著女兒走在街上，卻遭到一名男子當面嗆聲、挑釁，對方甚至揚言「寧願相信共產黨」。沈伯洋不禁感嘆，「這種把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

沈伯洋透過臉書發文表示，自己帶著女兒在國家音樂廳外散步，遇到一名男子突然靠近、拋出一連串問題指責沈伯洋「為什麼做網軍？」、「為什麼說中國全球追捕？」、「不知道自己做什麼壞事嗎？」、「知道你在台灣也很危險嗎？」還用手電筒強光照著沈伯洋及沈伯洋女兒。

沈伯洋還原遭民眾挑釁的來龍去脈。（取自沈伯洋臉書）

面對男子的挑釁，沈伯洋將女兒護在身後的同時，反問對方「消息是哪來的」，見對方語塞無法回答，沈伯洋也進一步表示「去問習近平為何要追捕我」；沈伯洋也透露，在對話的最後，男子更揚言寧願相信共產黨，稱沈伯洋「被通緝活該」。

沈伯洋痛批，這個局面正是一天到晚散播謠言的國民黨、共產黨所造成。而沈伯洋也感嘆，當謠言取代了思考，良知就會被仇恨所掩蓋，沈伯洋直言，這種「把家人捲入的惡意，正是我們必須對抗的黑暗」。

