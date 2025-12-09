沈伯洋教小撇步繞過小紅書禁令 黃士修批：智能堪慮

內政部近日宣布將對大陸APP「小紅書」啟動網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，引發網友反彈，同時還反而造成小紅書的下載率創新高。而民進黨立委沈伯洋則表示，只能用反詐當理由來限制小紅書，甚至教導如何上網繞過限制。對此，核能流言終結者創辦人黃士修指出，沈伯洋此舉將導致RPZ反詐騙的效能被削弱，直言沈伯洋的智能實在堪慮。

沈伯洋。(圖/中天新聞)

內政部4日指出，由於自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元，將封鎖小紅書1年，行政院長卓榮泰也表示，如果1年未改進將考慮直接斷網。不料在封鎖消息公布後，小紅書反而在App Store社交類排行榜超越Threads，一度登上第一名。

廣告 廣告

民進黨立委沈伯洋日前則表示，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但都沒有法律工具可以限制。這次小紅書被限制是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

小紅書。(圖/美聯社)

黃士修8日在臉書貼文寫道，沈伯洋自爆，封鎖小紅書其實是統戰疑慮，但沒有法律工具能用，所以必須假裝「也只能因為詐騙」。沈伯洋將自己與「用詐騙當藉口」的劉世芳切割，還暗示「這不是打詐專法第39條那種漸進式處罰」。

黃士修指出，沈伯洋安撫那些年輕選民，「小紅書仍然是正常運作的網站」，並教導怎麼用DNS（網域名稱系統）繞開限制。如果DNS是地址簿，RPZ（網路過濾技術）則是路障清單。內政部這次用的「停止解析」手段，就像在台灣地址簿上把小紅書塗掉，讓你的電腦找不到路。用戶直接問國際地址簿，馬上就能拿到正確地址。結果造成RPZ覆蓋率大幅下降。

黃士修。(圖/中天新聞)

黃士修強調，沈伯洋在向大眾傳遞一個訊號：如果管制目標不具備高度的社會共識，則任何DNS級別的管制都會被集體唾棄。未來若真的需要用RPZ去擋詐騙網站，用戶也會習慣性地繞過，導致RPZ這個工具的效能被削弱。

黃士修認為，作為民進黨不分區扛霸子，智能實在堪慮。這種人還自稱是反認知作戰的資安專家，業界早就對這種詐騙分子敢怒不敢言。

延伸閱讀

日本前自衛官：遼寧號航跡與美日訓練海空區重疊 構成挑釁

賴清德關心日強震「隨時準備提供協助」 網傻眼：台南屋頂自己爬

青森強震增至35傷 日民眾寒冬中驚恐避難「憶起311海嘯」