沈伯洋曝高虹安涉貪逆轉背後功臣 名嘴酸問黃國昌：法院誰鷹犬？

新竹市長高虹安將申請復職。（資料照）

新竹市長高虹安因一審貪污有罪遭停職，今（16日）二審逆轉，貪污部分改判無罪，僅使公務員登載不實罪被判處6個月，且可易科罰金18萬元，內政部也回應表示能依法復職，對此，名嘴王瑞德開酸：「按照黃國昌和民眾黨的𨗴輯，請問法院是誰的爪牙和鷹犬？」民進黨立委沈伯洋也針對判決評論，指高虹安能貪污無罪「是立法院幫忙」。

由於過去因前民眾黨主席柯文哲涉弊案調查審理期間，民眾黨主席黃國昌屢次公開批判檢方「鷹犬」，這回因助理費涉貪的高虹安，一審因貪污有罪遭判7年4月，當時不僅市長職務遭停，她也因此退出民眾黨，王瑞德今（16日）透過臉書發文開酸黃國昌，反問按照黃和民眾黨邏輯「法院是誰的爪牙和鷹犬？」

王瑞德指出，高虹安貪污改判無罪是意料中的事，「因為高院法官的態度早就告訴大家」，他認為，台灣最該司法改革的是高院和最高法院的這些老法官，並點出對於高院法官對於正義和貪污定義「非常可笑」，王瑞德也開酸，「停止司法追殺的方式追殺政敵？如果有追殺會只殺半套？無恥雙標政客！」

另外具有法學背景的民進黨立委沈伯洋，今也針對該案評論，表示貪污部分能改判無罪「原來是立法院幫忙」，他指出，高虹安把助理當人頭詐領助理費，詐領部分高院認定是偽造文書，且新聞稿理由是，因立法院回覆高等法院，指助理費本就是立法委員的，所以沒有貪污問題，沈伯洋也開酸「看來我刑法的書要改寫了，陳玉珍也不用修法了」、「以前被判貪污的真的情何以堪」 。





