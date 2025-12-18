沈伯洋曝一情境、揭「夢幻名單」：行政院長傅崐萁、法務部長黃國昌…

記者李鴻典／台北報導

行政院長卓榮泰近日宣布不副署財劃法，引發藍白痛批，資深媒體人黃暐瀚以「卡死」描述當前行政、立法兩院間的關係。民進黨立委沈伯洋今（18）天午間在臉書發文寫下有關內閣制的討論，他並列出如果台灣現在是內閣制，我們會得到行政院長是傅崐萁、法務部長是黃國昌、陸委會主委是翁曉玲、交通部長是徐巧芯等，網友則直呼，這個組合，台灣可能不用一年就倒了。

沈伯洋今（18）天午間在臉書發文寫下有關內閣制的討論，他並列出如果台灣現在是內閣制，我們會得到行政院長是傅崐萁。（圖／翻攝畫面）

沈伯洋寫道，看到又有人在討論內閣制。他說，容他提醒一下，台灣不是兩院制；而內閣制的特點，是行政與立法的「權力融合」。贏得國會多數的立委，會直接出任部會首長。

沈伯洋說，以現在為例，我們會得到：

行政院長：傅崐萁；國防部長：馬文君；法務部長：黃國昌；陸委會主委：翁曉玲；交通部長：徐巧芯；勞動部長：葉元之；文化部長：陳玉珍；內政部長：羅智強；農業部長：麥玉珍；財政部長：羅明才；外交部長：廖先翔；運動部長：邱鎮軍；國安局長：高金素梅；海委會主委：王鴻薇…「我已經盡量搭配他們專長了」。

沈伯洋也說，台灣人偏好制衡， 但地方選舉的專業考量不高，加上我們沒有兩院制，又是兩黨政治，再加上嚴峻的境外威脅，這發展怎麼看，都不適合現在的台灣。

網友留言直呼，「這個內閣名單好可怕」、「這個組合，台灣可能不用一年就倒了」、「這個明星陣容太豪華了，我哭死」、「這名單簡直明星隊」、「藍白眼中的夢幻內閣名單，內閣全明星隊！」、「這陣容直接是中國一省了」。

