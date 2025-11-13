沈伯洋有危險？媒體人轟賴「吃韓國瑜豆腐」：不是第一次

總統賴清德點名立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派聲援沈伯洋。（圖／本報系資料照）

民進黨立委沈伯洋被大陸公案指控涉犯「分裂國家罪」，揚言透過國際刑警組織全球追捕。總統賴清德點名立法院長韓國瑜站出來，率跨黨派聲援沈伯洋。對此，有媒體人分析，在賴清德眼中，沈伯洋的「功能」比安危重要。

媒體人文翔在臉書粉專《文翔政論》指出，沈伯洋被大陸公安鎖定後，各種外傳後續發展腳本都有，假如真的發生，他警告：「沈伯洋連在台灣都有安全問題了，恐怕不能像以前一樣玩笑以對」，若事情朝嚴重方向發展，執政黨的反制作為卻微弱地可笑，先是一批獨派團體開「我們都是沈伯洋」活動，接著賴清德要求韓國瑜表態，「不禁令人傻眼，現在究竟是誰執政呢？」

廣告 廣告

文翔批評，賴清德不是第一次把棘手問題賴給韓國瑜，先前總預算卡關期間也要韓國瑜出面解決，「所有行政、軍事、情報、兩岸、外交權力都在他手裡，卻要一個國會議長承擔」，狠酸要不要把總統大位也賴給韓國瑜算了，「姓賴不是要你什麼都賴啊！」

文翔反問，沈伯洋的問題是韓國瑜能解決的嗎？賴清德點名對方表態，不就擺明了擺明了黃鼠狼給雞拜年嗎？並痛斥賴清德選舉時候不是抹黑就是抹紅，「跟你一起表態會有糖吃嗎？不表態就說你通共，表態了再吃你豆腐，都給你佔盡便宜就好了」。

文翔指出，太多事情賴清德該做，卻都沒打算做，因為心裡只有一件事，「就是趁這機會吃韓國瑜豆腐，心裡根本不認為這是中共的威脅」，直覺想到的是可以用來打韓國瑜，只為了個人選舉。沈伯洋的處境是否很危險？他覺得從賴清德的表現來看，不像是真的很危險，「他都不在乎了，為何逼大家一起在乎呢？」

【看原文連結】