沈伯洋案立院民進黨團提案譴責中共跨境鎮壓 立院逕付二讀交協商

中國重慶公安日前對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋進行立案偵查，中國官媒央視（CCTV）新聞9日發布「起底台獨沈伯洋」影片，威脅會全球抓捕。民進黨立法院黨團今天（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。立法院會今天開會，朝野將此案逕付二讀，交付黨團協商。

民進黨立委沈伯洋（前）近日遭中共立案調查並展開全球抓捕，民進黨立法院黨團14日提案，建請立法院會作成決議，譴責中共跨境鎮壓惡行，無權對台灣人民實施任何懲戒。（中央社）

立法院會今天開會，民進黨團提案指出，鑑於中共運用各種手段不斷擴大對台威懾壓迫，日前除對沈伯洋立案偵查外，更透過官媒恐嚇一般台灣民眾，這不僅是對台灣人民生命安全及國家主權的最大威脅，更是對國際規範和秩序的公然挑戰。

民進黨團指出，為此，建請院會作成決議，包括「針對中共將我國國會議員羅織入罪，並威脅恫嚇台灣人民的跨國鎮壓惡行，予以最嚴厲譴責」。此外，中華民國是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國對台灣沒有任何管轄權，也無權對台灣人民實施任何懲戒，台灣人民依據中華民國憲法享有不可剝奪的自由、民主與權利等。

民進黨團提案指出，政府應積極採取必要的應處措施及防範作為，並與國際社會加強合作，共同反制與杜絕任何侵犯他國主權、危害民主自由及人身安全的粗暴行為，以確保民主社會不受跨境鎮壓的威脅。

朝野黨團討論後達成共識，立法院長韓國瑜說，本案依照黨團共識逕付二讀。依照立法院職權行使法規定，決議交付黨團協商，並由民進黨團負責召集協商。

身兼民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤（圖）14日受訪表示，台灣作為當事人，「今天沈伯洋，明天任何人」，希望台灣國會不要自外於國際民主國家的浪潮。（中央社資料照）

身兼民進黨政策會執行長的民進黨立委吳思瑤稍早受訪說明，民進黨團上周用先禮後兵的方式，希望在朝野協商時徵求朝野各黨的共識下，再行於院會提出，只是非常可惜，藍白拒絕。

吳思瑤表示，民進黨團在上次的嘗試後，今天在院會正式提出決議案，但這有好幾關要過，如果在議程討論階段就被封殺的話，此案在程序上就比較不可能討論。

吳思瑤說，世界各國對於中國跨境鎮壓、違反人權的作為，以國會聯合聲明的方式譴責，台灣作為當事人，「今天沈伯洋，明天任何人」，希望台灣國會不要自外於國際民主國家的浪潮，不能夠繼續無動於衷，今天這個決議案，全台灣甚至世界都在看，大家是否要持續對自身的權益噤聲。

（責任主編：莊儱宇）