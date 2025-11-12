「沈伯洋案」竟扯韓國瑜 陳鳳馨批賴耍陰招：兩岸出問題要找你啊

大陸近日以「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，並揚言透過國際刑警全球通緝。總統賴清德昨（11）日接受聯訪時表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，並點名立法院長韓國瑜「能夠站出來維護國會的尊嚴」。對此，資深媒體人陳鳳馨傻眼表示，憲法明文規定，擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權的人就是總統，如今賴卻卸責在韓身上，質疑「今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？」

大陸由重慶公安局日前以「涉嫌分裂國家罪」，對綠委沈伯洋立案偵查，官媒《央視》則透過7分半鐘的專題報導釋放訊息，並引述大陸法學專家的說法，指可透過國際刑警組織進行「全球抓捕」與「跨境司法合作」，引發社會關注。

對此，陳鳳馨11日在中天政論節目《頭條開講》中直言，「賴清德是一個很陰毒的人，用這種方式要把責任推到韓國瑜頭上」。陳鳳馨並質疑，在中華民國憲法裡面，哪一個人擁有國防、外交、兩岸（事務）統帥之權，就是賴清德，「這件事情就是兩岸的問題，那請問一下由誰來處理，韓國瑜有被賦予要去處理兩岸事務（的權力）嗎，沒有啊。」

陳鳳馨進一步指出，韓國瑜沒有擁有這種權力，那當然就沒有這種責任義務，所以賴現在要把事情給栽到韓國瑜身上，「恰恰就是他（賴）自己的推卸責任。」陳並指，若賴覺得大陸這樣做，讓他覺得不高興、不滿意，覺得侵害臺灣民眾的權益，那就要出來解決問題，今天選總統出來，難道不就是要解決問題的嗎？

「國防、兩岸、外交出了問題，都要找你（賴）啊」，陳鳳馨解釋，這是寫憲法裡頭明文規定的，只有總統有這個權力，其他人通通都沒有。也許其他人可以對事件做出評論，但那都是屬於言論自由的範圍， 而並不屬於公權力賦予責任的部分。

最後，陳鳳馨強調，賴輕輕巧巧地推卸責任，而沈伯洋要找的人就是賴，因為有兩岸事務以及外交事務，以及國防事務處理權限的人，就是賴清德。

