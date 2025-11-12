沈伯洋案「解鈴還需繫鈴人」 國民黨團：請賴總統拿掉「這句話」

針對民進黨立委沈伯洋被中國大陸通緝抓捕，立法院國民黨團今（12）回應：「解鈴還需繫鈴人」。（圖：沈伯洋臉書）

中國大陸官方日前指控民進黨立委沈伯洋，涉犯「分裂國家罪」，除了立案調查，更揚言展開全球通緝抓捕！總統賴清德昨呼籲立法院長韓國瑜，要站出來維護國會尊嚴。國民黨立院黨團今（12）日回應：「解鈴還需繫鈴人」，建請賴總統認真思考，把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉！

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥、立委牛煦庭，今召開記者會。林沛祥表示，所有中華民國的國會議員都需要被保護，不過，「解鈴還需繫鈴人」，建請賴總統認真思考，把「中國大陸是境外敵對勢力」這句話拿掉，因為這句話的存在，現在兩岸是赤裸裸的敵意，沒有任何可溝通協調和交涉的管道。

林沛祥說，若不拿掉那句話，賴清德要解決問題，不是單純譴責，可能要請賴總統透過美、日關係跟中國大陸交涉，請掌管國防、外交的賴清德總統，同時也是民進黨黨主席，去和美、日溝通，如何保護我們的國會議員。

牛煦庭表示，國民黨長期主張要跟中國大陸保持暢通的溝通管道，但是很遺憾民進黨每次都流於立場表述，這不能解決問題。他呼籲，民進黨主動釋出一點善意，或透過立法院的兩岸事務因應對策小組的運作，打開一個新的溝通管道，希望民進黨政府正視問題的核心，提出務實的解決方案。