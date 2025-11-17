沈伯洋案 賴清德別找替罪羊

（圖／本報系資料照）

名列大陸「台獨頑固分子」的民進黨不分區立委沈伯洋，日前遭重慶市公安局立案調查，結果躺著中槍的竟然是立法院長韓國瑜。賴總統要韓國瑜率跨黨派立委聲援沈伯洋，無疑是刻意把戰火引到韓國瑜身上，製造社會對韓國瑜的負面觀感，進而再將韓國瑜和國民黨打為「中共同路人」。

如此操作的套路，民眾早已看破手腳。韓國瑜質疑賴清德「自己生病，卻要別人吃藥」，並提出台灣安全「4隻腳」的比喻，稱現今政府除了美台關係外，其他3隻腳都打斷了。結果賴清德又找了韓國瑜之外的第2隻替罪羊，指稱桌腳是中國砍斷的，要韓國瑜不該替侵略者找藉口。

很明顯的，賴清德想要發起一場泥巴仗，有意混淆視聽，再導入其設下的「抗中保台」陷阱之中。其內心恐怕非常清楚，沈伯洋在多數台灣民眾心中形象已跌落谷底。民進黨起用邪門歪道的政治人物當門面，非但未加以反省，還把他當寶貝，近日側翼造勢力拱沈參選台北市長，早已淪為笑話。

是誰讓沈伯洋成為台灣政壇的亂源？賴清德是忘記了，還是害怕想起來？不正是賴清德主席把沈伯洋列為民進黨不分區名單第2名？當賴清德將大陸正式界定為「境外敵對勢力」之際，沈伯洋及其所屬組織也被爆料收受美國官方的資助，難道伸入台灣政治的境外黑手，還有區分「敵對勢力」與「友好勢力」？

韓國瑜說得沒錯，桌子要有4隻腳才能安穩。到底是誰讓台灣安全桌子缺腳不穩？與其推卸責任，將問題轉移焦點，賴清德不如捫心自問，為何自己執政才1年多，台海就兵凶戰危，產業被川普掏空，大罷免大失敗導致政局動盪不安，又有青鳥黑熊等「親衛隊」到處獵巫，還替日本首相高市早苗的引戰言論背書。這張桌子何須等對岸來砍桌腳，早已被綠營蠹蟲啃蝕得腐爛不堪。

賴總統還說，中國處處利用機會分化台美關係，散布疑美論，真正砍斷韓國瑜那張桌子的4個腳，其實是中國，並不是台灣。其實，「疑美論」也不需要經過「認知作戰」，民眾看著美國以流氓的姿態對台灣蠶食鯨吞，勒索巨額保護費，軍購付了錢又遲遲不交貨。無奈政府為了「抗中保台」的政治私利，對美國就是挺不直腰桿，傾全台之力欲助「美國再度偉大」，再親美的人也看不下去，「疑美論」是正常不過的反應，也是無力感的象徵：除了疑美，我們還能做什麼？

日據時代替日殖當局效力的台人被稱為「三腳仔」，走路也走不穩。今天台灣這張桌子擺不穩，缺的是站在台灣立場，從人民福祉出發的桌腳。領導人不願承擔責任，只想四處怪罪，忘了自己根本才是始作俑者。（作者為資深媒體人）