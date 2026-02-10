沈伯洋潑髒水 楊智伃回擊：「紅熊」、「青鳥」怕敢揭弊的民代

國民黨前發言人楊智伃8日宣布角逐台北市松信區市議員選舉，民進黨立委沈伯洋在社群上批評「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」，側翼對她提告。對此，楊智伃親上火線回擊，強調不懼「紅熊」、「青鳥」對她的抹黑與造謠與攻擊，且他們的作為只是一再證明一件事：他們害怕新世代戰力的接棒，害怕敢揭弊的民代。

國民黨前發言人楊智伃。（翻攝自楊智伃臉書）

楊智伃9日深夜在臉書PO文表示，宣布參選後，收到許多好朋友的支持與鼓勵。能在第一線握住每一雙市民的手，聽見大家的期待與肯定，感到無比溫暖與感激。但同時，也有一群人用魯莽的謾罵與造謠，掩蓋自己無能的憤怒與恐懼。

楊智伃指出，其中更讓人「驚喜」的是，民進黨不分區立委、青鳥的男神、抗中保台的大將軍aka「中國紅熊」沈伯洋，竟然在 Threads 上第一時間對她潑髒水、抹紅、抹黑。不過，沈的針對與憤怒，其實也不難理解。

楊智伃說，畢竟她正是那個多次戳破沈伯洋謊言、讓沈惱羞成怒的頭痛人物。還記得當時揭露沈伯洋父親在中國大陸以「中國台灣」名義賺紅錢的事實與證據，讓沈成為大家口中的「中國紅熊」；也記得質疑沈聲稱遭跟拍製造恐慌，其實只是行車紀錄器，讓沈惱羞成怒。

民進黨立委沈伯洋。（中天新聞）

她指出，當時沈伯洋被曹興誠點名參選台北市，隔天立刻接受專訪曖昧回應，她也是第一個跳出來寫「請願表」，點出沈的荒謬形象，讓沈被迫收回選舉美夢的人。這些都是面對真相、直球對決、扎扎實實的戰績，也是讓綠營感到害怕的原因。

她續指，從司法追殺，到立委親自帶頭散播假訊息的抹黑與攻擊，只是一再證明一件事：他們害怕新世代戰力的接棒，害怕國民黨再出現一位，像徐巧芯、王鴻薇同樣有行動力、敢監督、能為民意發聲、敢揭弊的民意代表。

楊智伃強調，正因為她問心無愧，始終站在第一線為正義衝鋒，所以她無所畏懼。接下來的選戰，他們愈害怕真正具有戰鬥力的人選勝出；新世代戰力接棒的時刻已經到來，她會愈用行動證明，她不會被抹黑擊倒，只會越戰越勇！

