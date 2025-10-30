沈伯洋為何成中共眼中釘？黑熊學院提升「全民防衛意識」踩敏感神經

民進黨立委沈伯洋日前遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，成為中共鎖定的頭號目標。（資料照片／鄒保祥攝）

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，事實上，沈伯洋去年就被中共列入「台獨頑固份子」懲戒名單，其父親經營的公司也遭中共懲處。而沈伯洋成立的「黑熊學院」，長期在台灣推動「全民防衛教育」，提升民眾抗敵意識，增加中共侵台難度，沈也因此成為中共鎖定對象。

中共透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」，以沈伯洋建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。

事實上，中共去年10月就曾將沈伯洋以及其成立的「黑熊學院」列入「台獨頑固份子」懲戒名單，國台辦當時聲稱，黑熊學院明目張膽地培育「暴力台獨分子」，公然從事台獨分裂活動，並禁止沈伯洋及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。

接著到今年6月，香港《大公報》披露，沈伯洋父親沈土城名下的台灣兆億有限公司與中國大陸有生意往來，自2008年起與從浙江、廣東、福建等地企業購買商品，再轉手賣往厄瓜多等國，交易金額達上億元人民幣。

國台辦隨即出面表示，絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在中國謀利，並宣布對沈伯洋父親所經營的兆億公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。

至於沈伯洋為何會成中共眼中釘？沈伯洋在擔任立委前在國立台北大學犯罪學研究所任教，隨後開始研究中國大陸對台資訊戰及認知作戰，並於2021年創辦黑熊學院，積極在台灣推廣「全民防衛教育」，除了教育民眾該如何面對中國的文攻武嚇、軍事謠言和輿論戰，也訓練民眾在戰時的基本防衛能力，增加中共侵台難度。

值得注意的是，黑熊學院的核心宗旨在於強化民防教育，並未涉及台獨主張，仍遭中共列入「台獨頑固份子」名單。這也反映出中共對任何強化台灣民眾抵抗意志、提升社會韌性等行動視為威脅，並透過懲戒手段，企圖塑造寒蟬效應，壓制一切不符其政治主張的聲音。



