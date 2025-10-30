沈伯洋為何成中共眼中釘？黑熊學院提升「全民防衛意識」踩敏感神經
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，事實上，沈伯洋去年就被中共列入「台獨頑固份子」懲戒名單，其父親經營的公司也遭中共懲處。而沈伯洋成立的「黑熊學院」，長期在台灣推動「全民防衛教育」，提升民眾抗敵意識，增加中共侵台難度，沈也因此成為中共鎖定對象。
中共透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」，以沈伯洋建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，並強調這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。
事實上，中共去年10月就曾將沈伯洋以及其成立的「黑熊學院」列入「台獨頑固份子」懲戒名單，國台辦當時聲稱，黑熊學院明目張膽地培育「暴力台獨分子」，公然從事台獨分裂活動，並禁止沈伯洋及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區。
接著到今年6月，香港《大公報》披露，沈伯洋父親沈土城名下的台灣兆億有限公司與中國大陸有生意往來，自2008年起與從浙江、廣東、福建等地企業購買商品，再轉手賣往厄瓜多等國，交易金額達上億元人民幣。
國台辦隨即出面表示，絕不允許「台獨頑固分子」關聯企業在中國謀利，並宣布對沈伯洋父親所經營的兆億公司實施懲戒，禁止其與中國組織、企業、個人進行任何交易、合作。
至於沈伯洋為何會成中共眼中釘？沈伯洋在擔任立委前在國立台北大學犯罪學研究所任教，隨後開始研究中國大陸對台資訊戰及認知作戰，並於2021年創辦黑熊學院，積極在台灣推廣「全民防衛教育」，除了教育民眾該如何面對中國的文攻武嚇、軍事謠言和輿論戰，也訓練民眾在戰時的基本防衛能力，增加中共侵台難度。
值得注意的是，黑熊學院的核心宗旨在於強化民防教育，並未涉及台獨主張，仍遭中共列入「台獨頑固份子」名單。這也反映出中共對任何強化台灣民眾抵抗意志、提升社會韌性等行動視為威脅，並透過懲戒手段，企圖塑造寒蟬效應，壓制一切不符其政治主張的聲音。
更多鏡報報導
中共立案偵查沈伯洋 學者示警：讓恐懼成為對台政策日常
陳嘉宏專欄：沈伯洋與陳昭姿 誰比較像「台獨」？
范姜怒控粿粿出軌！蔡瑞雪聲援「劈腿不可取」：前陣子才經歷
其他人也在看
沈伯洋身價高漲！他揭1內幕：老共出手主因
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列為「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局依涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，引發兩岸關注；國安局長蔡明彥昨（29）日回應，稱中共隨意羅織罪名，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
沈伯洋遭中共立案調查 退將曝最嚴重後果
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，日前再度遭到重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查，沈伯洋雖說對此沒在怕，不過退役少將栗正傑警告，這項動作是中共「殺雞...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
藍白作何居心？竟拒絕幫沈伯洋譴責中共 吳思瑤怒轟：敵我不分
即時中心／黃于庭報導中國近年來於國際打壓我國，文攻武嚇手段越發囂張，不僅多次片面宣稱「懲戒台獨」，對我國軍發布通緝，重慶公安局日前更點名民進黨立委沈伯洋，稱其涉嫌分裂國家，揚言立案追究刑責。對此，民進黨立委吳思瑤今（31）日示警，沒有人是局外人，「今天沈伯洋，明天任何人！」；更痛斥藍白對中國不敢吭聲，還為了NCC人事案提案譴責行政院長卓榮泰，根本敵我不分。民視 ・ 8 小時前
沈伯洋遭陸偵查 出國恐被捕？國安局長：注意親中國家引渡措施
民進黨立委沈伯洋遭中國大陸重慶市公安局依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。前立委邱毅警告，沈伯洋可能面臨缺席審判和全球通緝，今後...聯合新聞網 ・ 1 天前
中共出手殺雞儆猴！沈伯洋最慘下場曝光
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋去年被中國國台辦列入「台獨頑固份子」，近日再遭重慶市公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵查；儘管沈伯洋對外放話「沒在怕」，但退役少將栗正傑曝光沈伯洋最慘下場，坦言...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
中國立案調查沈伯洋 民進黨怒斥「紅色恐怖」：威嚇台灣、危害區域和平
中共國台辦去年10月將立委沈伯洋列入「台獨頑固分子」清單；本月28日，中共紅色恐怖再度出手，透過重慶公安局援引《中華人民共和國刑法》及「懲獨22條」以沈伯洋透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動為由，對沈伯洋立案偵查，隨後國台辦還聲稱這是「反對台獨、維護統一」的正義之舉。對此，民進黨中國部今（30）日表示，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
三星Q3淨利激增21%；記憶體事業部營收創新高
MoneyDJ新聞 2025-10-30 10:21:59 李彥瑾 發佈韓國科技巨擘三星電子（Samsung Electronics）（005930.KS）今（30）日揭曉財報，受惠AI商機龐大，記憶體訂單絡繹不絕，上季記憶體事業部營收創下新高，帶動淨利強勁年增逾兩成，激勵股價聞訊勁揚。 根據三星電子10月30日公布2025第三季（7-9月）正式財報，第三季營收達86.1兆韓元（約605億美元），較2024年同期成長8.8%；營業利潤12.2兆韓元（約85億美元），相比2024年同期11.25兆韓元大增32.5%，不僅創2022年第二季以來新高，亦優於Yonhap Infomax統整分析師預期的10.13兆韓元。 淨利12.22兆韓元（約86億美元），較2024年同期的10.1兆韓元激增21%。 三星第三季獲利強力開花，主要動能來自AI帶動高頻寬記憶體（HBM）需求急升，各大記憶體廠將產能優先集中於高利潤的HBM，排擠傳統DRAM的產能，推升DRAM報價持續走高，對三星獲利帶來明顯挹注。 觀察各主要部門表現，備受關注的半導體暨裝置解決方案（Device Solutions，DS）部門第Moneydj理財網 ・ 1 天前
柯志恩「西瓜蓮霧說」惹怒邱議瑩 藍嗆：尖酸刻薄誰贏得了妳
國民黨立委柯志恩日前開玩笑拋出「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」說法，民進黨立委邱議瑩今（30）日受訪時批柯「尖酸刻薄」，要求收起這種嘴臉，不要輕忽選民智慧。對此，國民黨高雄市黨部發言人張永杰反嗆「尖酸刻薄，誰贏得了邱議瑩？」前幾天才因案判刑上演謙卑大戲，沒兩天又打回原形，「這樣的嘴臉，還敢批評別人？」中時新聞網 ・ 1 天前
國家肝炎政策建言書發布暨第4次肝炎專家討論會議 (圖)
立法院厚生會、財團法人厚生基金會，30日在立法院舉行「2025國家肝炎政策建言書發布記者會暨第4次肝炎專家討論會議」，後左2為主持會議國民黨立委陳菁徽。中央社 ・ 1 天前
一文看懂誰支持、誰反對馬斯克1兆美元薪酬方案！
據《商業內幕》周三 (29 日) 報導，圍繞伊隆馬斯克 1 兆美元薪酬方案的爭論愈演愈烈。隨著投票日期將近，特斯拉董事長周一警告若股東不通過，馬斯克可能離開公司，對公司估值、願景造成巨大傷害。鉅亨網 ・ 1 天前
國台辦瞎喊偵查沈伯洋是正義之舉 民進黨反嗆：荒謬至極！
中國重慶市公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋，國台辦則說這是「正義之舉」。對此，民進黨中國部今（30日）痛批，中共紅色恐怖外溢威嚇台灣，嚴重危害區域和平，這真是荒謬至極、非常可惡的行動。民進黨中國部今在臉書撰文表示，中共當局視沈伯洋為眼中釘，不是一、兩天的事，1年內第6次對沈羅織罪名，就是意圖加自由時報 ・ 1 天前
中共未來恐祭全球通緝令？陸委會：不符國際引渡條件但仍須注意
民進黨立委沈伯洋昨遭中國大陸重慶市公安局，依涉嫌分裂國家犯罪立案偵查。陸委會今天（30日）在立院專案報告時指出，中共未來可能會將「懲獨」名單通報國際刑警組織，並發布「紅色通報」進行全球協緝。對此，陸委會副主委梁文傑今下午在例行記者會上表示，北京若以《反分裂國家法》或所謂「顛覆」等政治理由要求引渡，通常不符合國際引渡的條件。不過，若涉及與中共關係密切或法律體系不健全的國家，仍可能出現例外狀況，因此仍要提醒民眾務必注意。鏡報 ・ 1 天前
影/「習川會」未提台灣不尋常？栗正傑：川普恐有「難言之隱」
大陸國家主席習近平與美國總統川普，睽違6年昨在南韓釜山舉行「習川會」，但會中未提台灣，退將栗正傑指出，若川普此時直接表態「反對台獨」，恐難被美國內部鷹派接受。中天新聞網 ・ 8 小時前
「懲獨」恐跨境協緝 陸委會：注意中共友好國家
（中央社記者李雅雯台北30日電）陸委會表示，中共發布「懲獨」名單、制裁措施等，推估未來恐透過通報國際刑警組織發動全球協緝。陸委會副主委梁文傑提醒，尤其必須注意中共友好國家。中央社 ・ 1 天前
MVP打線再熄火！道奇主帥打線變陣無效「心情不美麗」 指出關鍵調整方向
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯舉行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰吞下二連敗，陷入2勝3敗落後的險境，連霸希望岌岌可危。全隊僅擊出4支安打，唯一得分來自Enrique Hernandez在第三局的陽春炮，打線再次熄火。鏡報 ・ 1 天前
黃國昌願見習近平 梁文傑：人都會變不確定他是否還在黑名單
民眾黨主席黃國昌今（30日）自稱願在對等尊嚴的情況下見中國國家主席習近平，但自己還在黑名單上。對此陸委會副主委梁文傑表示，不確定黃是否還在黑名單，畢竟「每個人都會有變化」，梁也強調，若能見到習近平，表示是經中共認可過的人，因此他認為不需要急著表態。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
一零四推AI獵才顧問，上線3個月業績增6%
【財訊快報／記者陳浩寧報導】超過13%的企業透過獵才找到中高階及專業人才，精通語言模型的AI技術人才近期超搶手！為協助中企業順利找到千里馬，一零四(3130)自行開發AI System，結合企業知識庫、以及人選履歷資料庫等六大AI功能，已成功成為104獵才顧問的輔助工具，帶動業績成長6%。104人力銀行AI產品經理陳韋旭指出，以往一位獵才顧問接到企業新委託案，通常要花10個小時快速了解產業深度、找出企業主力商品、寫出精準的工作描述，才能進入後續的面談、推薦給企業的階段；AI System上線3個月後，已有超過7成獵才顧問啟用，不但前期執案效率大幅提升80%，也快速精準幫企業找到人選，為104獵才顧問額外帶來6%的業績成長，相當於一位新進獵才顧問營收的50%。根據104人力銀行發布《2025人資F.B.I報告》，企業使用獵才/獵人頭服務的比例已從2022年的7.3%，提升到2024年的13.2%。104獵才顧問許玟芳觀察，AI大浪襲來，企業對於AI工程師的需求顯著增加，更傾向尋找精通語言模型的資深工程師；傳統製造業例如紡織業和機械製造仍有大量獵才需求，期望找到AI高手為公司轉型，或拓展海財訊快報 ・ 15 小時前
「北京給川普面子，卻沒給出籌碼」 學者16字總結川習會：不提台灣不是中國縮了
美國總統川普、中國國家主席習近平今（30）日在南韓釜山舉行「川習會」，不過這場全球矚目的會議只持續了100分鐘，事後也僅有川普單方面公布，美方削減芬太尼關稅、中方恢復大豆採購，台灣議題則沒被談論。對此，旅美學者翁履中今（30）日在臉書指出，「短期止痛、長期拉扯，經濟降溫、政治升溫」是這次川習會的註解，美中已進入「帶笑的冷戰」階段。翁履中表示，這場川習會看似氣......風傳媒 ・ 1 天前
黃國昌批陸委會「只會放狠話」 梁文傑：難道要卑躬屈膝說話？
民眾黨主席、立委黃國昌今（10/30）日接受廣播專訪時表示，若有機會願意請中國國家主席習近平吃雞排，「對我來講會比較尷尬，因為我還在大陸那邊黑名單上⋯⋯」不過，陸委會副主委兼發言人梁文傑反酸：「他現在還是不是我並不知道，因為每個人都會有變化。」太報 ・ 1 天前
中國祭全球通緝令？ 沈伯洋：引渡危險不只發生我身上｜#鏡新聞
中國重慶市公安局，近日宣布對民進黨立委沈伯洋，以建立台獨分裂組織「黑熊學院」等方式，從事分裂國家犯罪活動，立案偵查。外交部憂心中共施壓其他國家，將台灣人引渡至中國受審的可能性。對此，沈伯洋示警，說中國引渡已行之有年，這個危險怕也會危及一般台灣人。陸委會副主委梁文傑表示並不排除這可能性，尤其和中國友好的國家可能會受影響。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前