沈伯洋為何是大陸中央立案 比八炯、閩南狼重？郭正亮爆原因

大陸重慶市公安局以「涉犯分裂國家罪」立案偵查民進黨立委沈伯洋後，中國大陸《央視》今天（13日）報導，福建省泉州市公安局發布懸賞通告，徵集網紅「八炯」溫子渝「閩南狼」陳柏源違法犯罪線索。前立委郭正亮點出，沈伯洋為什麼會比較重，而且是中央立案，他質疑，沈伯洋就是因為拿了索羅斯的錢，來台灣成立組織。

針對福建省泉州市公安局對「八炯」「閩南狼」發布懸賞通告。郭正亮今(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，現在大陸在乎的是，你訴諸行動搞到大陸那邊去，比如沈伯洋為什麼會被立案調查？那是因為他搞到大陸那邊去，所以他要想一想，有沒有用假新聞去大陸做網路宣傳？八炯則是迫害大陸的國民，台灣的陸配有33萬，所以這都是有原因的。

廣告 廣告

郭正亮指出，沈伯洋是重慶公安立案調查，沒有懸賞，表示已經調查完了。而且為什麼是重慶？因為重慶是直轄市，直轄市立案就是直屬中央，所以沈伯洋的案子是中央的案子。八炯則是泉州公安立案調查，有懸賞，表示還有一些證據在搜查，希望有人提供。

郭正亮認為，沈伯洋為什麼會比較重，是中央立案，真正的原因，他質疑，就是勾結境外資金，你以為是台獨嗎？台獨當然是題目，可是如果只是台獨就抓人，那民進黨全黨不就都要抓嗎？因此他質疑，沈伯洋就是因為拿了索羅斯的錢，來台灣成立組織。至於沈伯洋有沒有對中國大陸做什麼事，現在還不知道，所以沈伯洋也不要急，他現在去德國沒有意義，因為還沒有出庭、 還沒有判決，也還沒有通緝。

【看原文連結】