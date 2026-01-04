沈伯洋為賴瑞隆助講認了「台語不輪轉」 還口誤2次「瑞雄委員」
有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今天（4日）在高雄鳳山舉辦大型造勢，同黨立委沈伯洋現身助講，他先表示，自己的台語「不太輪轉」，所以用「華語」發言，之後可能因為宣講時太緊張，連續2次口誤把「瑞隆委員」講成「瑞雄委員」。
沈伯洋表示，「歹勢，我台語不輪轉，所以我讓我講華語。」他提到，自己最近被中共全球通緝，住家地址也被公布，「我的專長就是跟國家安全有關，很多人會問我說，為什麼要來高雄？我要告訴大家，民選的首長才是國防跟國家安全的第一線。」
沈伯洋指出，2018年韓國瑜崛起時，他非常擔心，並親自來到高雄做田野調查，專門調查跟中國大陸有聯繫的統戰團體，「結果調查到被告，我人生第一次做筆錄就在高雄，後來沒有起訴。」高雄人做出了睿智的選擇，因為大家要知道，就是因為高雄的經濟能夠獨立自主，這個城市才能夠自主。
沈伯洋說，「早在2010年的時候，瑞雄委員（瑞隆委員）就知道這件事情了。」從黃色小鴨到演唱會，我們都知道，我們靠的並不是中國大陸，靠的是全世界的力量，讓高雄站起來，對不對？」他想告訴大家，高雄這幾年已經成為非常重要的樣板，所以國民黨處心積慮要把高雄處理掉。他批評藍委柯志恩散播假消息，「她提都不敢提第一版國民黨提出來的《財劃法》，整整就讓高雄損失了200億，不想讓高雄有金錢，不想讓高雄有好的發展，不想讓高雄能夠自己站起來，因為他們知道，高雄只要自己站起來，全國的縣市模仿高雄，那就是台灣真正能夠站起來的那一刻，所以拜託大家告訴身邊的人，國民黨現在的陽謀。」
沈伯洋指出，我們在立法院不斷的對抗，兩岸條例修法的時候，「瑞雄委員（瑞隆委員）跟我們站在一起，我爬到主席台上的時候，是賴瑞隆委員幫著我；資訊的安全，全部都是瑞隆委員在把關，我要拜託大家，把國家安全、把主權意識擺在心中，來治理這個城市，這個城市才能自主，這個城市才能富強，拜託大家支持瑞隆委員，讓高雄延續這樣的光榮，讓全台灣跟著高雄走。」
