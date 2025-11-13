沈伯洋無懼中共「全球通緝」現身德國會 林佳龍揭海外引渡2前提：國人不必擔心

外交部長林佳龍今天（13日）表示，中共發動所謂的台獨分裂份子、海外通緝引渡，目的是想威嚇、影響台灣人，國人要正確認識，不必過度擔心。（資料照片／李智為攝）

中共上月以分裂國家罪將民進黨立委沈伯洋立案偵查，日前又發布長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，更揚言將對其發布「全球通緝令」跨境抓捕。不過，沈伯洋無懼中共威脅，於昨天現身德國國會作證，引起各界關注。對此，外交部長林佳龍今天（13日）接受節目專訪時說明，中共要執行引渡前必須符合2前提，而中共發動所謂的台獨分裂份子、海外通緝引渡，目的是想威嚇、影響台灣人，所以國人要正確認識，不必過度擔心。

中國官媒《央視》日前發布一則長達7分鐘的紀錄片「起底台獨沈伯洋」，更揚言將透過國際刑警組織，對沈伯洋展開全球抓捕及跨境司法合作，引發國內擔憂沈伯洋出國恐被中國「跨境鎮壓」。

不過，沈伯洋無懼中共威脅，昨更現身德國聯邦議院，以台灣立委身分受邀出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。他在影片中強調，「作為勇敢的台灣人，我們絕對不會因為恐嚇而退縮」，此行不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰。

對此，林佳龍今天接受節目專訪時表示，台灣的立法委員出國，外交部都會支持跟協助，所以沈伯洋一路都很安全。他進一步說明，中共發動所謂的台獨分裂份子、海外通緝引渡，目的是想威嚇、影響台灣人，所以國人要正確認識，不必過度擔心，要做好因應措施。

林佳龍接著舉例，德國跟台灣都是民主法治國家，雙邊合作可能比德國跟中國還密切，比如在司法互助方面，中共要執行必須有些前提，包括透過國際刑警組織發布通緝，但要用什麼名義去通緝？若要求當地國引渡，要有司法互助的相關條約，且中共講的罪名要符合當地國的刑法，才符合引渡條件。

林佳龍強調，中共是想透過法律戰、輿論戰跟心理戰，讓每個人心裡有紅色恐怖，不戰而屈人之兵，這就是中共統治人民跟「長臂管轄」境外鎮壓。至於能否實現，因地而異，國人要正確地認識，有些國家是沒有風險的，因為中共無法執行，條件也也不具足。

林佳龍提醒，中共長臂管轄不僅是針對台灣人，還包括其他外國人，所以台灣跟很多國家在溝通如何共同因應，避免中共亂抓人，因為今天會抓到台灣人，可能哪一天抓到德國人，就像加拿大或日本很多非台灣人無緣無故也被抓了，一個不守法治的國家、集權統治的政權，世界應該有所認識，也必須做好風險管理。



