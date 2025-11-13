沈伯洋無懼抓捕威脅赴德國會聽證會 黃捷：中共長臂管轄是威權假象

〔記者謝君臨／台北報導〕中國指控民進黨立委沈伯洋涉犯分裂國家罪，揚言透過國際刑警組織展開全球抓捕。不過，沈伯洋昨受邀赴德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。對此，民進黨立委黃捷表示，沈伯洋的行動再次證明，中共所謂的「長臂管轄」只是威權的假象，無法越過民主與法治的疆界。

黃捷於社群發文聲援沈伯洋，肯定他在德國國會為台灣民主作證。黃捷表示，沈伯洋以行動正面對抗中共「全球抓捕」的威脅，展現極大的勇氣與信念。

黃捷也說，沈伯洋的行動再次證明，中共所謂的「長臂管轄」只是威權的假象，無法越過民主與法治的疆界。她強調：「每一位台灣人，都不該被威脅。」

黃捷強調，守護民主自由是全體台灣人的共同責任，她說：「我們一起聲援撲馬，撲馬加油！台灣人與你同在！」

