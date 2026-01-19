沈伯洋爆他帶走國防部「機密資料」 黃國昌澄清「不小心」：前後時間不到30秒

▲ (圖/資料照片)

立法院國防外交委員會今(19)日邀請國防部報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」秘密會議。不過民進黨立委沈伯洋表示，民眾黨主席黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。而黃國昌也立刻在臉書發文反擊，表示他離開會議室，發現手上一堆資料「不小心也夾著國防部提供的書面資料」，就立刻走回會議室繳回，他痛批「沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」進行機密專案報告、並備質詢。會議後，民進黨立委沈伯洋表示，民眾黨主席黃國昌把機密資料帶走，幸好有迅速追回。他也還原當時情況，黃國昌在質詢完後，召委王定宇要宣告有哪些事情要注意不能洩漏等，「但不知道為什麼黃國昌就一直往門口要走出去，我猜是可能急著有行程」，但還沒講完黃國昌就走出機密會議室，結果就把機密資料也帶出去了。

對此，黃國昌也在臉書發文反擊，表示自己準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，還才開始熱身，召委就站起來示意結束了。而他離開會議室，走到樓梯口，「發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回」，黃國昌說前後時間不到30秒，「沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧。」

而國民黨立委徐巧芯則留言稱「沈伯洋這樣說，也是洩漏會議內容啊，裡面誰說了什麼，反而是他公開講？」沈伯洋也留言回應「我只是陳述事實…這樣也叫抹黑？還是說貴黨未來要提案，違規一分鐘以內不算違規？」

