沈伯洋父子很快有醜聞爆點？ 邱毅分析中國獨挑原因：抓他最有把握
民進黨立委沈伯洋先前已被列入「台獨頑固分子」名單中，中共官媒近日釋出影片中，重慶市公安局民警指控沈伯洋宣揚台獨，還提到要對沈伯洋進行全球追捕。前立委邱毅今（12）日po文，指中國看來對沈伯洋已摸清底，估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。至於台獨頑固分子清單裡這麼多人，為什麼獨挑中沈，「答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。」
中共官媒《央視》近日釋出長達7分多鐘的影片，當中重慶公安指控沈伯洋宣揚台獨，從事分裂國家犯罪活動，當中還提到「最隱密的真相將被徹底揭開」。中國人民大學教授程雷更提到，他們將可以展開各種跨境的全球追捕，過去抓捕一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人。
邱毅今於臉書po文，國台辦再嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了。看來中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道，「我估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。」
至於台獨頑固分子清單裡有20多人，為什麼中國獨挑中他？邱毅稱答案很簡單，「因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。」邱毅還強調。，郭正亮講的沒錯，中國掌握的犯罪証據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，「為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手裡握著什麼祕密武器？」
更多鏡週刊報導
批普發現金一萬「最廉價買票」 王婉諭捐出去：轉化為更多善的累積
打破放颱風假「才放帥照」慣例 蔣萬安笑稱：依科學專業數據做決定
貓奴瘋狂搶標！ 車牌「CAT-8888」出價130次決標金額出爐
其他人也在看
谷立言下午低調拜會國民黨 黨務高層：鄭麗文不會給美方好臉色看
外傳國民黨主席鄭麗文本周將與美國在台協會（AIT）處長谷立言會面，但黨文傳會主委吳宗憲下午受訪表示，到此時此刻為止還無相關資訊。只不過受訪結束僅約半小時，谷立言座車就到黨部拜會鄭，並與鄭閉門會談1小時整。太報 ・ 13 小時前
沈伯洋惹事「反台獨揹鍋」 粉專嗆賴：韓國瑜才是總統？
大陸重慶公安針對中共認定的「台獨頑固分子」、綠委沈伯洋立案調查，熱議不斷。賴清德竟喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、應率跨黨派委員來聲援沈，引發質疑。粉專酸爆，獨派30年還生不出台灣國，惹事就叫反台獨揹鍋，誰是總統？韓國瑜當總統了嗎？中時新聞網 ・ 1 天前
摸清「沈伯洋底細」將出招？邱毅斷言2關鍵
[NOWnews今日新聞]中國重慶公安日前宣布，針對中共認定的「台獨頑固分子」、民進黨立委沈伯洋正式立案調查；隨後，中國官媒《央視》在9日上午釋出名為「起底台獨沈伯洋」的影片，聲稱可透過國際刑警組織對...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
沈伯洋遭陸全球通緝 邱垂正批跨國鎮壓：對台灣人民集體脅迫
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。對此，陸委會主委邱垂正今（12）日回應，「這是典型的跨國鎮壓」，這不僅是針對沈伯洋個人，更是對所有台灣民眾的集體脅迫，中共想通過跨境鎮壓，意圖威嚇跟分化台灣。中天新聞網 ・ 12 小時前
沈伯洋不敢認搞台獨？他舉「陸皓東慷慨赴義陳詞」嗆爆
大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。中時新聞網 ・ 9 小時前
中國外資大撤離！海外投資屢滑落 童振源解析：中國正「退回入世前」
[Newtalk新聞] 今日，中華民國駐新加坡代表，國際政治經濟學學者童振源在 FB 發文表示，近年中國的外國投資屢屢低潮，2025 年第三季的數據，甚至比 1998 至 2001 年加入世界貿易組織（WTO）前後時還低。童振源相信，這顯示中國外資環境正退回「入世」( 世界貿易組織，WTO ) 前的狀態。 經濟智庫「米爾肯研究院」（Milken Institute）上個月才結束在新加坡的亞洲峰會，據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）報導，該峰會傳達了一個明確的訊息——中國體量雖大，但過於受控和不透明，無法完全信任。這並非策略，而是對現實的解讀，過去兩年，中國出現了創紀錄的資本出逃，外國投資者以數十年來未見的速度撤出中國。 中國的外國投資，在 2022 年迅速跌落。圖：翻攝自童振源 FB 童振源提到，2022 年第一季中國海外直接投資（FDI）淨額曾高達 1,072 億美元，創下單季歷史新高。然而，自同年第二季起外資流入急轉直下，僅剩 377.6 億美元，較前季減少逾六成。甚至在 2024 年第二與第三季，縮減至負 149.7 億與負 116.2 億美元，這說明外國資金整體來說，不新頭殼 ・ 14 小時前
英國史上最大洗錢案中國首腦近12年徒刑 1台人曾被捕
（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國史上金額最大洗錢案10日起一連兩天在倫敦審酌刑期，來自中國的首腦錢志敏遭處11年8個月徒刑。英國警方告訴中央社，錢志敏曾雇用1名台灣男子，這名男子已於去年11月出境返台。中央社 ・ 1 天前
每月定存十萬放郵局，「健保補充保費」要繳2.11%…股息房租收入逾2萬「通通要繳」，退休族怎因應？
衛福部近日宣布，健保補充保費將啟動重大改革，預計最快於116年（2027）實施「年度結算制」。屆時，民眾一整年內的利息、股利與租金，只要合計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費；此外，高額獎金若超過基本工資4倍（約11.4萬元）也納入課徵範圍。官方估計，全台約有480萬人受影響，健保基金每年將增加100至200億元收入。幸福熟齡 ・ 13 小時前
中國跨境追捕／央視鎖定沈伯洋 成對台擴張「心理戰」訊號
中共近期對台動作頻頻，繼上月以從事分裂國家犯罪活動為由，將民進黨立委沈伯洋立案偵查後，中共官媒《央視》更拍攝長達7分鐘的紀錄片「起底」沈伯洋，並揚言將對其發布通緝令，甚至透過國際刑警組織在全球範圍抓捕。而這些威嚇舉動無非成為中共對台擴大「心理戰」與「輿論戰」的訊號。鏡報 ・ 21 小時前
「稀土間諜戰」! 印企偷偷轉賣稀土給美國雷神 遭中國追蹤晶片揭露制裁
[Newtalk新聞] 中國自上個月以來，加大力度管控稀土出口，這一舉措將威脅到諸如引擎、雷達、燃料電池等一系列軍用、民用工業產品的製造，故經常被視為與外國談判的重大籌碼。近期有傳言指出，印度一間公司透過轉手方式，出售中國產稀土給美國軍工企業。 《沉浮欧罗巴》在騰訊網上稱，印度吠檀多有限公司（Vedanta Limited）以民用電動汽車的名義，自中國進口 120 噸高純度稀土，轉手加價 30% 出售予美國雷神公司（Raytheon Company），有可能被用作導彈制導系統。該文章表示，中國透過稀土溯源系統得知此事，並收緊了針對印度的出口限制。 雷神公司生產了多款導彈和軍用雷達。 翻攝自 Raytheon Technologies Corporation 網站 印度實際上同樣坐擁豐富的稀土礦藏，但與許多地區類似，缺乏提煉高純度稀土的產能，致使目前全球 92% 的高純度稀土仍仰賴中國供應。為應對中國的「稀土牌」以美國為主的西方國家除了反擊與妥協外，也在嘗試開拓新的產業鏈，如上個月川普訪日談的美日澳「稀土聯盟」便是一例。 澳大利亞總理安東尼．艾班尼斯（Anthony Albanese）於新頭殼 ・ 13 小時前
即時掌握血糖變化！ 糖尿病患連續監測讓控糖更有效率
11月14日是「聯合國世界糖尿病日」，新竹臺大分院內科部代謝內分泌科蔡元祐醫師及糖尿病衛教師盧芳有指出，糖尿病的控制關鍵在於「自我監測」。透過正確量測空腹血糖、飯後血糖與糖化血色素，並善用現代化的血糖監測工具，病人能即時掌握血糖變化、降低併發症風險，讓糖尿病照護更精準、更安心。NOW健康 ・ 13 小時前
請願沈伯洋選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽
大罷免靈魂人物曹興誠建議賴清德總統提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，消息一出引發各界討論。國民黨前發言人楊智伃發起請願連署，要賴清德務必一定要提名沈伯洋代表民進黨選市長，「青鳥國師曹興誠點名沈伯洋，想完成『三敗國師』的美譽。」中時新聞網 ・ 13 小時前
前軍情局長：恫嚇抓沈伯洋 典型中共三戰手法
（中央社記者林東銘、黃自強台北12日電）中共近日揚言追捕民進黨立委沈伯洋，引發關注。前軍情局長劉德良今天指出，這是中共運用輿論戰、法律戰與心理戰的「三戰」手法，對台施加壓力，意圖恫嚇並分化台灣社會。中央社 ・ 13 小時前
實現賴總統經濟日不落國願景 林佳龍：讓台灣透過經貿鏈結世界
即時中心／顏一軒報導外交部長林佳龍昨（11）日出席第79屆工業節慶祝大會，並向產業界表達誠摯感謝。林佳龍表示，台灣企業是推動外交的重要助力，更是推動「經濟外交」的重要夥伴。林佳龍指出，政府將持續與產業界攜手合作，以「Team Taiwan」的力量，讓台灣透過經貿鏈結世界，實現總統賴清德「經濟日不落國」的願景。民視 ・ 13 小時前
川普上福斯專訪直言大學「需要外籍生」...沈榮欽節譯：未來兩年美國將同意60萬名中國學生簽證...比現時多一倍
川普：「不只中國，我們也有很多留學生來自其他國家。我們有一個非常龐大的教育系統，需要留學生收入才能維持下去，否則有些學校財務會有困難。」放言 Fount Media ・ 13 小時前
中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！
論壇中心/綜合報導立委沈伯洋遭中國通緝，立法院長韓國瑜今(12)日反批賴清德「發動大罷免如何保護好台灣民主自由」，藍委許宇甄還要求立院重新啟動「兩岸事務對策小組」與中國交涉，並由韓國瑜擔任召集人。對此，資深媒體人王時齊痛批，國民黨「用立法權侵害總統權」，賴總統今天做球給韓國瑜，結果「我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳」？王時齊在《台灣向前行》節目中指出，「熟悉的韓國瑜回來了」，完全不知道在講什麼，賴總統在跟你講的是國家安全整體概念、而且正好跟你國會有關，其實賴清德是做了球給你韓國瑜「讓你彰顯國會議長的高度」，我在跟你講大海、你在跟我講四隻腳？韓國瑜心中的「小警總」回來了，碰到中國先跪下來、先舔兩口，這就是國民黨現在從上到下的態度。短新聞總編輯沈志霖則用「惡婆婆大細心」比喻，好的婆婆會為家人出頭，譴責不正義的那方、保護家人。然而韓國瑜身為院長，嘴上稱會保護所有國會議員，但被問能不能聲援沈伯洋，就開始顧左右而言他，就是不願意。沈志霖進一步指出，韓國瑜昔日選總統時高喊「一支穿雲箭、恁爸等你」，但面對中共，就突然從流氓變癟三，「不只偏心、還壞心」。原文出處：向前行(影)／中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？王時齊轟：侵害統帥權！ 更多民視新聞報導北北基「逃」颱風假 卓冠廷：放不放假決定蔣萬安「頭大小」？鄭麗文祭拜「蔣萬安爸爸的爸爸的爸爸的仇人」 她：藍白怎合？極度天真？藍委徐欣瑩竟要陸委會「帶沈伯洋去中國澄清誤會」民視影音 ・ 10 小時前
蘇澳溪分洪21億元缺口 卓榮泰宣布納入4年千億河川工程計畫
宜蘭蘇澳淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因，行政院長卓榮泰今天（12日）到蘇澳勘災時，宣布納入明年中央政府總預算4年1000億元改善縣市管河川工程計畫，補足21億元預經費缺口，預算核定後就能動工。2010梅姬颱風在蘇澳降下豪雨，造成當地史上最嚴重水患，宜蘭縣政府提出蘇澳溪分洪工程計畫，新闢自由時報 ・ 13 小時前
影/詐團吸9億老牌麻辣鍋店竟助洗錢 老闆娘遭拘提
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘等20人到案移送台北地檢署。中天新聞網 ・ 12 小時前
民進黨穩了？2026最狂「川伯」連線 黃揚明酸爆：綠地再現
聯電創辦人曹興誠今（12）天建議總統賴清德應徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並稱讚沈各方面都輾壓台北市長蔣萬安。對此，媒體人黃揚明譏諷，綠委王義川選桃園、沈伯洋選台北，綠營的「川伯」連線，將讓綠地再現。中天新聞網 ・ 16 小時前
參訪歐積電 蔡英文：台灣晶片全球經濟「不可或缺」
即時中心／顏一軒報導前總統蔡英文今（12）日透過臉書分享，她上午前往德國德勒斯登（Dresden），參訪去（2024）年8月動工的歐積電（ESMC）廠區，並聽取簡報。蔡前總統強調，「AI時代來臨，台灣不會缺席；台灣的晶片，更是全球經濟不可或缺的一部分，也讓我們在面對威脅時，增強了台灣的防禦能力」。民視 ・ 13 小時前