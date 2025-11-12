沈伯洋父子很快有醜聞爆點？ 邱毅分析中國獨挑原因：抓他最有把握

中共官媒近日釋出影片中，重慶市公安局民警指控沈伯洋宣揚台獨，還提到要對沈進行全球追捕。（翻攝沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋先前已被列入「台獨頑固分子」名單中，中共官媒近日釋出影片中，重慶市公安局民警指控沈伯洋宣揚台獨，還提到要對沈伯洋進行全球追捕。前立委邱毅今（12）日po文，指中國看來對沈伯洋已摸清底，估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。至於台獨頑固分子清單裡這麼多人，為什麼獨挑中沈，「答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。」

中共官媒《央視》近日釋出長達7分多鐘的影片，當中重慶公安指控沈伯洋宣揚台獨，從事分裂國家犯罪活動，當中還提到「最隱密的真相將被徹底揭開」。中國人民大學教授程雷更提到，他們將可以展開各種跨境的全球追捕，過去抓捕一大批境外潛逃的犯罪嫌疑人。

邱毅今於臉書po文，國台辦再嚴厲批沈伯洋，這件事不可能雷大雨小了。看來中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道，「我估計很快的會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞會出現。」

至於台獨頑固分子清單裡有20多人，為什麼中國獨挑中他？邱毅稱答案很簡單，「因為抓他不但師出有名，還可以落實。也就是抓他最有把握。」邱毅還強調。，郭正亮講的沒錯，中國掌握的犯罪証據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，「為什麼由重慶公安來負責立案偵查，重慶公安手裡握著什麼祕密武器？」

