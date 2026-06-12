沈伯洋狂開戰場全被蔣萬安KO！凌濤3點神解析：急了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻拋出市政主張，從公務員減壓、雙城論壇到台北大縱走規畫等議題，引發北市府研考會主委殷瑋多次隔空交鋒，現在綠營更將攻擊目標轉向殷瑋，狂酸蔣萬安都是「殷瑋答」，反變成路人甲。對此，國民黨桃園市議員凌濤3點分析，直言民進黨拋出議題都遭蔣萬安團隊破解，且沈伯洋的民調也未見起色，沈伯洋團隊急了，自然急著見縫插針。

蔣萬安所到之處受到熱烈歡迎。（圖/資料照）

凌濤今天（12日）在臉書發文表示，綠營在首都台北推出「下駟對上駟」的打法，希望沈伯洋以老鼠牌、抗中牌攻擊蔣萬安，卻被殷瑋以清晰邏輯逐一拆解。眼見論述站不住腳，綠營上下氣急敗壞，也讓外界看見沈伯洋團隊的集體焦慮。凌濤並三點指出，首先，沈伯洋近期從老鼠議題、北士科缺電爭議到市場動線議題，接連遭到熟悉市政的蔣萬安團隊正面破解。加上民調未見起色，自然急著見縫插針，先把矛頭指向攻防表現亮眼的殷瑋，實際目標仍是想藉此傷及蔣萬安。

廣告 廣告

凌濤表示， 面對任何政治操作，國民黨不會分心，更不會退縮。 （圖取自凌濤臉書）

凌濤指出，其次，蔣萬安施政穩健，近期輔選行程在雲林、宜蘭等地掀起熱潮，讓綠營操盤手更加焦慮。原本想將蔣萬安侷限在台北市，結果不但無法壓制，反而讓其聲量與影響力持續外溢，從北北基桃延伸至中台灣，帶動更多藍營縣市的整體氣勢。第三，國民黨新生代的空戰能量與社群戰力，早在大罷免期間就展現實力，萊爾校長團隊的表現更早已壓過賴政府中央新媒體團隊，讓綠營只能急起直追。國民黨將會持續站在北北基桃發展與台灣人民最大利益的立場上，支持蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長參選人李四川、基隆市長謝國樑等認真做事的首長與團隊。

凌濤最後強調，面對任何政治操作，國民黨不會分心，更不會退縮。繼續把事情做好、把政策講清楚，讓人民看見成果，這才是對台灣最有價值的事，挺「做事的人」！

更多中天新聞網報導

台新新光金成立職棒隊？ 吳東亮10字回應

2路人遭毒駕撞死…魂斷醫院前！護理師拿照尋人 病患潰堤了

泰國長公主罕見「心臟感染黴漿菌」不治！免疫狀況恐是關鍵