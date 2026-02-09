沈伯洋玻璃心碎？暴怒抹紅楊智伃參選「配合中共」 網傻眼：到底有多怕

國民黨前發言人楊智伃昨日於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉。結果綠委沈伯洋竟暴怒嗆「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」。有粉專就開酸「笑死，第一次看到國民黨才20幾歲首度宣布參選議員的人，馬上被民進黨攻擊，沈伯洋到底有多怕」？

楊智伃於吳興市場宣布投入台北市松山、信義區市議員選舉。（圖取自楊智伃臉書）

粉專「政客爽」今天（9日）在臉書發文表示，昨天沈伯洋對於楊智伃參選突然暴怒嗆「她曾配合中共狂開記者會，非常符合國民黨價值」。於是搜尋一下「沈伯洋、楊智伃、記者會」這三個關鍵字，馬上就搜尋到，原來楊智伃在卸任國民黨發言人之前多次開會記者會嗆沈伯洋。

廣告 廣告

「政客爽」進一步舉例指出，例如去年國民黨桃園市議員凌濤、楊智伃就曾經召開記者會揭露「沈伯洋父親從2008年迄今，沈土城的公司共有1萬9千多筆交易，營業額上看17億台幣，其中高達7成5來自中國大陸」。楊智伃更嗆，沈伯洋長期以「第五縱隊」、「統戰」等貼別人標籤，同樣邏輯是否代表「中共的影響力直通民進黨立法院黨團」？

圖取自「政客爽」臉書。

「政客爽」直言，大概是因為那幾場記者會讓「沈伯洋變中國紅熊」，難怪氣到現在。更嘲諷的是前陣子，楊智伃發起「支持沈伯洋參選台北市長請願表」，內容寫「賴主席明鑑、用人唯才，一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋披上民進黨戰袍，出戰台北市市長選舉！唯有集智勇於一身的沈委員，才是綠營能絕處逢生的關鍵人物」！

圖取自網路。

「政客爽」狠酸，不過沈伯洋這麼喜歡講價值，那送核廢水去給楊智伃喝結果翻車的陳聖文，是代表民進黨的什麼價值？翻車價值嗎？事實證明，楊智伃就是新生代最強的打綠先鋒，打到敵人都會怕她參選。

此文一出，引發網友熱議，許多網友在其po文下方留言表示「急了」、「這種咖小都能當不分區立委了，還有臉說三道四」、「紅熊理論，反向催票」、「智伃加油，有這樣的戰將，咱們要好好珍惜」、「這人開口閉口都是中共，是有多喜歡中共」。

延伸閱讀

離譜！台中男禮讓救護車 黑幫運兵車89狂按喇叭＋逼車炸粗口

高市早苗今沒露臉？日媒：已提前投票 逾2千7百萬人提早投

急凍上班日！21縣市最低溫不到10度 冷到明早