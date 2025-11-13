沈伯洋現身德國國會！黃捷喊：一起聲援

▲黃捷表示，沈伯洋以行動正面對抗中共「全球抓捕」的威脅，這需要極大的勇氣與信念。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.06.02）

[NOWnews今日新聞] 被中國「追捕」的民進黨立委沈伯洋，昨日現身德國國會，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會。對此，民進黨立委黃捷今（13）日表示，沈伯洋以行動正面對抗中共「全球抓捕」的威脅，這需要極大的勇氣與信念，「我們一起聲援撲馬，撲馬加油！」

沈伯洋出席「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，會中主要討論歐洲假訊息與滲透案例，他以專家證人及立法委員雙重身分，說明台灣經驗。

黃捷表示，沈伯洋現身德國國會為民主作證，以行動正面對抗中共「全球抓捕」的威脅，這需要極大的勇氣與信念，沈也證明，中共的長臂管轄是威權的假象，越不過民主法治的疆界。

黃捷強調，每一位台灣人，都不該被威脅，「我們一起聲援撲馬，撲馬加油！台灣人與你同在！」

