沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭！黃帝穎指國際三大咖「打臉中國通緝無效」！諷鄭麗文稱普丁「民主領袖」：一人對抗聯合國141國「簡直國際笑話」
民進黨立委范雲、沈伯洋等人，近日受邀出席國際自由聯盟（Liberal International，LI），代表綠營參與第209屆執行委員會；同時，亦參與亞洲自由聯盟（CALD）與歐洲自由民主聯盟（ALDE）論壇。對此，律師黃帝穎今（22日）指出，沈伯洋現身荷蘭海牙國際法庭，打臉中國通緝無效，更打臉國民黨主席鄭麗文瞎扯俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是民主領袖。
黃帝穎今日於臉書發文指出，沈伯洋赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」會議，現身具有全球重大人權意義的「國際刑事法院」，「用行動打臉中國片面宣稱『全球通緝』無效，更凸顯鄭麗文稱普丁民主領袖的荒謬與法盲」。
黃帝穎提及，美國國務院表態，對中國通緝沈伯洋深表關切，「中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範」。黃帝穎表示，簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈伯洋，全球民主國家就不可能理會中國對沈伯洋發佈的「全球通緝」。
黃帝穎續指，國際刑警組織（INTERPOL）也表示，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，「等於打臉中國對沈伯洋的通緝在國際法上根本無效！」
黃帝穎說，德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，德國國會更用行動打臉中國，邀請沈伯洋以台灣立法委員身分出席國會聽證會，「國際三大咖打臉中國通緝無效後再加1 」、「荷蘭不理會中國對沈伯洋的全球通緝，打臉中國通緝無效」。
黃帝穎也提到，鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪時稱，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」，讓國際媒體驚訝回應「你這是開啟了一個新的國際理論」。
黃帝穎指出，2023年3月17日，國際刑事法庭發佈普丁逮捕令，針對俄羅斯侵略烏克蘭涉犯戰爭罪進行全球通緝。黃帝穎直呼，「鄭麗文竟瞎扯普廷是民主領袖，顯然是毫無國際觀的法盲，世界丟臉！」
最後，黃帝穎表示，聯合國大會在2022年以壓倒性票數141國通過決議，譴責俄羅斯侵略烏克蘭，要求普丁無條件撤軍，「鄭麗文一人對抗聯合國141國，鄭麗文簡直國際笑話，比慈禧義和團更荒唐！」
