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（圖／檔案照合成圖）

民進黨台北市長候選人沈伯洋近日表示，不排斥赴陸交流，甚至主張若台北要進行城市交流，應是「首都對首都」，由台北直接面向北京。沈伯洋過去批評蔣萬安市長參加台北上海雙城論壇，如今卻表示願意赴大陸北京進行城市交流，兩者之間顯然存在難以迴避的自我矛盾。

沈伯洋不是一般市政參選人。他曾是黑熊學院創辦人，以反制認知作戰、民防動員與抗中保台論述建立政治辨識度；名列民進黨不分區立委第一名，是綠營國安論述的重要象徵；同時，他也被大陸方面列入「台獨頑固分子」懲戒名單。正因如此，當他談兩岸交流時，外界自然會用更高標準檢驗其言行是否一致。

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過去沈伯洋批評蔣萬安市長參加台北上海雙城論壇，認為其效益有限，甚至將其視為滲透破口。按照這套邏輯，地方城市交流不只是市政互動，而可能成為統戰、滲透與影響力操作的管道。問題是，如今他卻又說不排斥赴陸交流，甚至認為台北應與北京交流。若上海雙城論壇是滲透破口，為何與北京交流就不再是破口？若地方交流存在統戰風險，為何自己赴陸交流就變成市政治理高度？

民進黨在找不到有意願參選、又足以打贏台北市選戰的人選後，最後選定沈伯洋出戰，原本就是要延續其抗中保台的人設，以國安議題作為首都選戰主軸。吊詭的是，鄭習會後，兩岸和平交流重新成為政治焦點，沈伯洋又提出「首都對首都」、願赴大陸北京交流的說法，正好撞上他過去批評蔣萬安市長參加台北上海雙城論壇的言論，形成難以迴避的自我矛盾。

政治人物可以調整立場，但放軟姿態不能建立在前後標準不一之上。沈伯洋現在若要改口談北京交流，就不能只用一句「不排斥」帶過。

就現實而言，沈伯洋已被大陸方面列為懲戒對象，能不能踏進北京都還是個問題，現在卻已開始描繪台北對北京的城市交流藍圖，一點都不務實，更像建立在空中樓閣上的政治想像。兩岸交流不是政論節目的即興發言，也不是選舉場合的漂亮包裝，而是牽涉法律、身分、風險與政治現實的複雜問題。

沈伯洋靠反統戰語言建立政治辨識度，如今卻必須用赴陸交流來包裝市政治理高度。當他只是國安倡議者時，可以把風險講到最大；但當他成為台北市長候選人，就必須面對城市治理不可能只靠口號完成。台北市民要看的終究不是政治標籤，而是候選人是否具備治理能力與政策一致性。（作者為加拿大英屬哥倫比亞大學哲學博士）