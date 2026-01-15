即時中心／張英傑報導

馬年新氣象！民進黨立委沈伯洋今（15）日在臉書秀出個人推出的春聯跟紅包袋，有趣的是，春聯上的馬也頂著跟沈伯洋一樣的爆炸頭，非常吸睛；沈伯洋也笑稱，「藝術家表示，沒遇過這種要求」，另外還有紅包袋，歡迎大家到花蓮服務處索取，貼文一出，吸引上萬網友按讚。







沈伯洋稍早在臉書貼文，秀出自己跟春聯還有紅包袋的照片，並說「今年的春聯來囉！我的馬是爆炸頭喔，祝大家新年快樂！藝術家表示，沒遇過這種要求；另外還有紅包袋，歡迎大家到服務處索取」。



沈伯洋說，花蓮服務處地址是花蓮縣吉安鄉自立路二段58號、服務處電話（03）857-7881；沈伯洋也說，謝謝大家詢問，稍後來問幾位立委和議員服務處可不可以借他放，這樣大家就可以在自己縣市拿囉。



貼文一出，吸引上萬網友按讚留言表示，「爆炸頭超想要的」、「我想要爆炸頭耶馬耶，發發發！」、「這太PUMA了！哈哈哈哈哈」。

原文出處：快新聞／沈伯洋秀「爆炸頭馬」春聯 上萬網友按讚想索取

