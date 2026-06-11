沈伯洋稱不排斥赴中交流 梁文傑點出2前提：畢竟危邦不入

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前表示，自己並不排斥赴中交流，更說未來如果上任的話，最想拜訪的城市就是北京。國台辦發聲痛批，沈伯洋是被列在清單內的「台獨頑固份子」，認為他相關言論是在自抬身價。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日表示，赴中的前提應是對方邀請，並能保證他的安全，畢竟「危邦不入」。

沈伯洋近期接受專訪時，拋出雙城論壇應該要升格為「首都對首都」的說法，認為台北應該要和北京舉辦，而非上海。他也表態不排斥前往中國進行交流，更稱自己最想拜訪的城市是北京，遭國台辦怒轟是在自抬身價、譁眾取寵、不值一評。

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梁文傑今天於例行記者會上回應，他認為沈伯洋只是在表達自己不排斥去中國的態度，但是因為沈伯洋是受中共制裁的份子，所以前提還是要對方提出邀請，而且要保證他的安全，直言「如果沒有，其實何必去？畢竟是危邦不入。」

梁文傑也強調，陸委會的態度還是一樣，類似像台北上海的雙城論壇，還是南投跟杭州的兩湖論壇，這類地方性的活動都是地方政府自己的議題，是地方市政或是縣政的問題，相關交流都屬於地方事務，沒有辦法影響到目前兩岸的關係，甚至可以說是毫無影響。

梁文傑提到，上次蔣萬安去了上海雙城論壇，第二天中共就宣布圍台軍演，「所以類似的地方交流活動，其實大家不用賦予太大的意義，就是純粹的台北市政的問題。」梁文傑還說，假設未來沈伯洋選上了台北市長，如果覺得這項交流對台北市的市政沒有幫助，想要取消不辦，也是台北市自己的事情，這跟所謂兩岸之間的問題是沒有什麼關係的。

責任編輯／馮康蕙

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