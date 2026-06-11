政治中心／陳堯棋 陳聖翰 嚴文謙 台北報導

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋，日前針對蔣市府處理鼠患不力，無菸城市、育兒減工時無配套，批評是用"OK繃方式治理"，治標不治本，更揚言目標訂太低，以為都已經完成。今天（11日）蔣萬安受訪回應，仍聲稱台北市各項城市評比優異，強調周日要親自飛往新加坡領獎。

主持人：「3、2、1，請啟動。」穿反光背心、戴工地帽，台北市長蔣萬安，出席AI智造觀摩會，展現推動科技降災的決心，只是年底即將尋求連任的他，前一天被對手沈伯洋點名，市政成績"虛累累"。台北市長參選人(民)沈伯洋(6.10)：「(育兒減工時)可以提早一個小時下班，我認為這一個是非常好的發想，但問題是它的配套措施，比如說今天職代的補助，今天要有人負擔工作，那個職代的補助在在哪裡？市政府有點像用OK蹦的方式，在治理這個城市，他看到了一個問題之後呢，他就只想要直接解決它。」台北市長蔣萬安：「育兒家庭減公時不減薪，我們率全國之先推出，所以也看到中央願意跟進。這個禮拜天我也將率團飛往新加坡，領取這個(李光耀世界城市獎)獎項。」

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沈伯洋稱台北市政如"貼OK蹦"目標訂太低 蔣萬安問A答B

沈伯佯稱蔣萬安施政像是OK蹦式做法。（圖／民視新聞）

萬安持續問A答B，強調北市各項城市評比優異，週日還要飛新加坡領獎，但看在議員眼中，可不是這麼一回事！台北市議員(民)簡舒培：「這筆預算總共也才900多萬，就被蔣萬安移了500萬，要來做所謂的(育兒)減工時的預算，完全的草率，然後沒有規劃完成，市長一宣布之後，隔一天勞動局同仁的電話就被打爆。」台北市議員(民)顏若芳：「無菸城市到底如何執行，這些實施要點沒出來，你就已經設置(吸菸室)，導致基層員工，從北投還要去到西門町來幫你做稽查，哪裡痛、醫哪裡，頭痛醫頭、腳痛醫腳。」

沈伯洋稱台北市政如"貼OK蹦"目標訂太低 蔣萬安問A答B

政治評論員吳靜怡發文稱殷瑋聲量蓋過蔣萬安。（圖／民視新聞）

議員一一點出問題，就連用人都引發爭議，名嘴吳靜怡發文諷刺，台北市長選戰，主角不再只是蔣萬安與沈伯洋，反而是研考會主委殷瑋，聲量壓過蔣萬安，也透露著蔣萬安決策主體性的空洞化，還用"尾巴搖狗"做比喻，形成幕僚比市長更像市長的認知，狠酸蔣萬安淪為比韓國瑜更草包的草包市長。研考會主委殷瑋vs.北市議員(民)何孟樺(6.9)：「誰是你老闆嘛，是嘛，你不要再跟我吵。人民是我的老闆。」殷瑋在總質詢上，喧賓奪主的表現，一旁的蔣萬安竟不吭一聲，人民才是老闆嗎？市民自有評斷。





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