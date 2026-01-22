沈伯洋稱台積赴美要歸功青鳥？羅智強酸「黑熊邏輯」：讓人嘆為觀止

立院今（22）召開彈劾總統賴清德審查會，由於總統賴清德不列席，改由各黨團推派委員進行發言，民進黨立委沈伯洋在發言時就表示如果今天不是青鳥站出來阻擋藍白兩黨提出的國會職權行使法修法，台積電根本沒辦法佈局全球。對此羅智強則反酸，搞了半天，原來護國神山是青鳥蓋的，直言黑熊邏輯讓人嘆為觀止。

沈伯洋指出，藍白陣營提出的法案國會改革法案本質就是「國會濫權」，若通過台積電可能每天都要被叫來立法院問話，甚至索取機密資料，他認為台灣的民主與現狀是靠群眾對抗國會濫權爭取來的，如果 2024年沒有這麼多青鳥站出來抗議，台積電現在可能根本無法專注於全球佈局或關稅談判。

羅智強則反擊，搞了半天，原來護國神山是青鳥蓋的，大酸黑熊邏輯真是讓人嘆為觀止，沈伯洋說台積電有今天護國神山的成就，原來是青鳥的功勞，要沈伯洋好好去看看歷史，台灣有今天的高科技產業鏈，是過去國民黨政務官孫運璿、李國鼎等人高瞻遠矚，將半導體產業在台灣紮根扶植的結果。

羅智強表示，國民黨過去50年所種下的大樹，讓民進黨現在不止是乘涼，還直接把樹砍了搬到美國去，現在還要回頭宣稱這是青鳥的功勞，痛批這種邏輯沈伯洋聽得下去，台灣人民聽不下去。

