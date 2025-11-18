沈伯洋稱國軍被大陸通緝？ 謝寒冰：要不要去做精神鑑定

大陸宣稱「全球通緝」民進黨立委沈伯洋，賴清德總統還兩度點名立法院長韓國瑜要幫忙聲援。沈伯洋17日受訪時則表示，自己只是即將被通緝的人，但真正已經被通緝的是中華民國的國軍。對此，資深媒體人謝寒冰直言，沈伯洋在胡說八道什麼？要不要去做一下精神鑑定？

沈伯洋。(圖/沈伯洋國會辦公室提供)

沈伯洋在受訪時還質疑，中華民國的國軍現在被跨境鎮壓、被通緝，國人是否應該站出來？並表示，不論政黨或意識形態不同，重點是大陸延伸其法律管轄權、對我方羅織罪名，這是應該被譴責的行為。

謝寒冰在17日中天節目「全球大爆卦」中表示，沈伯洋到底在胡說八道什麼？真的聽不懂。何謂中華民國國軍都被通緝，哪裡有這件事？他說，很多國軍弟兄還跑到大陸旅遊，而且之前政府不是還抓到共諜，就是因為去大陸遊玩的時候被吸收。

謝寒冰。(圖/中天新聞)

謝寒冰說，國軍開放官兵可以到大陸遊玩，如果國軍是被大陸全面通緝，官兵怎麼敢去玩？他質疑沈伯洋在胡扯什麼，甚至表示沈伯洋「要不要做一下精神鑑定」。

謝寒冰強調，大陸是單獨要抓沈伯洋嗎？其實不是。他說，大陸是按照自己的步驟，真正目的是要告訴「沈伯洋們」，不是單獨針對台獨的人，而是針對刻意有網路攻擊行為、收受美國資金進行煽動活動、刻意破壞兩岸之間和平的人。

謝寒冰指出，大陸點名沈伯洋，其實是要警告其他效法沈伯洋的人，表示這些人都被大陸盯著，不要以為可以這樣做而大陸不聞不問，「發布全球通緝雖然不一定抓得到你，但如果你到某些特定地方，就會被抓」。

