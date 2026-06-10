沈伯洋稱最想訪問北京 國台辦轟自抬身價 蔣萬安回應了

大陸國台辦發言人張唅10日批民進黨台北市長參選人沈伯洋說要去北京交流是自抬身價，嘩眾取寵，不值一評。台北市長蔣萬安10日回應，市府一直都是持開放態度，願意跟各個城市來進行交流，但也要經過包含陸委會在內中央各部會政府機關的規定跟程序，審查並同意後，才能來進行。（徐佑昇攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受媒體專訪表示，如在對等前提之下願意訪問大陸，且稱雙城論壇舉辦至今效益不足，如當上市長最想訪問的城市是同為首都的北京。大陸國台辦發言人張唅10日痛批，沈伯洋是清單在列的台獨頑固份子，批評他是自抬身價，嘩眾取寵，不值一評。台北市長蔣萬安回應，市府一直都是持開放態度，願意跟各個城市來進行交流，但也要經過包含陸委會在內中央各部會政府機關的規定跟程序，審查並同意後，才能來進行。

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恩針對沈伯洋日前稱如當上市長最想訪問的城市是北京，大陸國台辦發言人張唅10日回應，沈伯洋是清單在列的台獨頑固份子，是破壞兩岸同胞交流往來，親情福祉的害群之馬，不斷宣揚分裂主張，包藏台獨禍心，批評他是自抬身價，嘩眾取寵，不值一評。

蔣萬安今日出席「雲林良品」推廣活動，與雲林縣長張麗善同台推廣雲林豬肉等農產品，會後針對國台北回應沈伯洋議題回應。

蔣萬安表示，市府一直都是持開放態度，願意跟各個城市來進行交流，一定是需要經過一定的規定跟程序，來提出申請跟審核，包括陸委會在內的中央各政府機關來審查，並經過相關的程序同意，才能來進行。

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