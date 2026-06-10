沈伯洋稱雙城論壇升格願訪北京 陸國台辦：台獨頑固分子自抬身價
民進黨台北市長參選人沈伯洋近日受訪表示，雙城論壇舉辦至今效益不足，若對等前提之下願意訪問大陸，並稱如果當上市長最想訪問城市是「同為首都的北京」。對此大陸國台辦10日在例行記者會上回應，其相關言論屬於「自抬身價、譁眾取寵」。
陸評沈伯洋「自抬身價、譁眾取寵」
據悉，沈伯洋日前接受媒體訪問時表示，現行由台北與上海舉辦的「雙城論壇」應該升級為「首都對首都」交流機制，由台北直接與北京進行對話。他同時表示，若未來當選台北市長，不排斥赴大陸交流，並稱「如果是我去北京，反而是對岸要緊張」。
對此，大陸國台辦發言人張晗在記者會中指出，上海台北城市論壇是上海與台北之間重要的制度化交流平台，多年來在經貿、文化、青年及城市治理等領域發揮積極作用，成果有目共睹。
張晗表示，兩岸同胞同屬中華民族，應當持續交流往來、增進理解與合作。大陸方面對台灣民眾一視同仁，只要願意參與兩岸交流活動、不從事分裂活動，大陸都持開放歡迎態度。
不過，對於沈伯洋個人，張晗則批評稱其是「台獨頑固分子清單」成員，是破壞兩岸同胞交流往來與福祉的「害群之馬」，並指其長期鼓吹分裂主張，「包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評」。
沈批小貓熊交流計畫「滲透破口」
此外，對於沈伯洋曾質疑雙城論壇的必要性，認為相關交流活動可能成為統戰或滲透管道。近期因2024年雙城論壇簽署合作備忘錄後，台北市立動物園與上海動物園進行小貓熊交流計畫，兩隻來自上海的小貓熊抵達台灣，再度引發外界討論。
對此，張晗表示，將兩岸城市交流與動物交流合作政治化，甚至以「滲透破口」形容相關活動，是對正常交流的抹黑。他批評部分「台獨」勢力連小貓熊都要政治操作，「荒唐可笑」。
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