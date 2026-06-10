沈伯洋稱雙城論壇應升格！ 蔣萬安：持開放態度、願跟各城市交流

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台北市長蔣萬安今(10)日下午出席活動被問及，身為首都市長對此有何看法？蔣則說，市府一直持開放台態度，很願意跟各個城市交流。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／態北報導〕台北市長選戰攻防激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前受訪表示，雙城論壇舉辦至今效益不足，若對等前提之下願意訪問大陸，並稱如果當上市長最想訪問城市是「同為首都的北京」，國台辦反擊稱「台北跟北京的階層相當」是自抬身價。台北市長蔣萬安今(10)日下午出席活動被問及，身為首都市長對此有何看法？蔣則說，一直持開放態度，願意跟各個城市交流。

沈伯洋日前表示，現行由台北與上海舉辦的雙城論壇，應該升級為「首都對首都」交流機制，由台北直接與北京進行對話，沈也說，若未來當選台北市長，不排斥赴大陸交流，並稱「如果是我去北京，反而是對岸要緊張」。

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不過，中國國台辦發言人張晗在記者會中指出，台北上海城市論壇是上海與台北之間重要的制度化交流平台，多年來在經貿、文化、青年及城市治理等領域發揮積極作用，成果有目共睹，沈伯洋是「台獨頑固分子清單」成員，其言論「包藏台獨禍心，自抬身價、譁眾取寵，不值一評」。

對此，蔣萬安下午出席「雲林產地到全台餐桌」記者會後，面對媒體堵訪相關議題。蔣萬安回應，他們一直持開放態度，很願意跟各個城市進行交流，而交流需要經過一定的規定跟程序，來提出申請跟審核，需要包括陸委會在內，中央各政府機關來審查來審查，經過機關同意，依照相關程序才能來進行。

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