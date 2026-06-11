沈伯洋稱首都對首都交流被中國痛罵 蔣萬安：不是任何交流就是滲透破口？

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[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受專訪時說不排斥赴中國交流，並表示論壇應該首都對首都，台北市身為首都，對接應該是中國首都北京，中國國台辦痛罵是「自抬身價、譁眾取寵」。台北市長蔣萬安今（11）日酸沈，不是說跟對岸有任何接觸交流就是滲透的破口嗎？

蔣萬安今出席15年度AI領航・智造安穩觀摩會。（圖／北市府提供）

蔣萬安上午出席公開活動，被媒體堵訪時作出上述回應。另外，媒體也問蔣萬安，沈伯洋認為無菸城市像是OK繃式治理、更質疑市府態度高傲。蔣萬安則回說，育兒家庭減工時不減薪，是北市率全國之先推出，也看到中央願意跟進，北市也很願意分享台北推動這段期間經驗，與中央一起努力照顧市民權益。

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在場媒體也問蔣萬安，最近沈伯洋名片上面印注音符號「ㄅ」，有網友稱「ㄅ級分」，問蔣萬安是不是「ㄅ級分」？蔣萬安僅說，自己就是持續專注市政。



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