沈伯洋稱首都對首都交流被中國痛罵 蔣萬安：不是任何交流就是滲透破口？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受專訪時說不排斥赴中國交流，並表示論壇應該首都對首都，台北市身為首都，對接應該是中國首都北京，中國國台辦痛罵是「自抬身價、譁眾取寵」。台北市長蔣萬安今（11）日酸沈，不是說跟對岸有任何接觸交流就是滲透的破口嗎？
蔣萬安上午出席公開活動，被媒體堵訪時作出上述回應。另外，媒體也問蔣萬安，沈伯洋認為無菸城市像是OK繃式治理、更質疑市府態度高傲。蔣萬安則回說，育兒家庭減工時不減薪，是北市率全國之先推出，也看到中央願意跟進，北市也很願意分享台北推動這段期間經驗，與中央一起努力照顧市民權益。
在場媒體也問蔣萬安，最近沈伯洋名片上面印注音符號「ㄅ」，有網友稱「ㄅ級分」，問蔣萬安是不是「ㄅ級分」？蔣萬安僅說，自己就是持續專注市政。
更多FTNN新聞網報導
民眾黨挺議員參選人發20萬補助 只靠這樣真能突破席次瓶頸？
國台辦越罵越紅？沈伯洋遭中國喊「終身追責」 聲量反超蔣萬安
雙城論壇有用嗎？梁文傑：中共隔天就軍演 沈伯洋何必去北京
其他人也在看
賴清德提名監委 蔣萬安質疑：民進黨長年主張廢監院 籲藍白否決全部名單
總統府昨天公布總統賴清德提名監察委員名單。台北市長蔣萬安今天表示，現在重點是監察院存廢問題，非人選問題，廢除監察院是民進黨長年主張，他也認為應廢監察院，建議藍白否決全部監委提名名單，凍結監察院運作後，爭取朝野共識修憲。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
路人批盧秀燕被抓包？江和樹：綠營幕僚假冒
[NOWNEWS今日新聞]台中市長盧秀燕正在歐洲參訪，卻有大批網友灌爆臉書留言區，挖苦她「畢旅好玩嗎」？電視媒體播報新聞後，被民眾黨市議員江和樹抓包，街訪的2名路人竟是民進黨議員陳雅惠服務處主任與里長...
SpaceX台廠有哪些？外資狂撤台股衝太空 專家示警：5地雷讓神話翻車
全球太空龍頭SpaceX預計於6月12日在美掛牌，代號SPCX，募資規模達750億美元，將創史上最大IPO紀錄，吸引全球資金注目，甚至近日外資超賣台股，也被認為和SpaceX有關。不過，財經專家示警，恐有5大原因讓SpaceX IPO徹底失敗。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
鄭麗文訪美碰壁？謝志偉酸爆：老美對鄭下藥
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文上任後陸續訪問中國、美國，所到之處頻喊「兩岸和平」、「反台獨」等，近日訪美傳出遭美國國安會官員取消會面，引駐歐盟代表謝志偉今（12）日以「飲鄭止渴」、「對鄭下...
爆鄭麗文完全踩到美國紅線！趙曉慧：國民黨遭毀滅性重擊
國民黨主席鄭麗文率團於美國訪問，傳出美國國安會在未告知原因的情況下，臨時取消會面，但國民黨駁斥，稱這是特定媒體故意詆毀。作家趙曉慧11日分析，鄭在當地發表的言論，完全踩到美國紅線，且會被美方官員認定是在挑釁；她也說，美方此舉對國民黨而言，將是毀滅性的重擊。
蔣萬安喊廢監察院！沈伯洋傻眼：不回市政都回一些「在選總統的議題」
總統賴清德昨日提出29位監察委員提名，台北市長蔣萬安卻發文再次呼籲廢除監察院更建議藍白立委將人選全面否決。民進黨台北市長參選人沈伯洋今（12）日表示，蔣萬安對市政議題不出面回應，卻都回應一些「在選總統的議題」，讓他感到奇怪，吸菸室稽查問題、市場動線才是要關心的，「我覺得不能夠回歸市政，看起來好像是現在的台北市政」。
台灣心血遭對岸整碗端走！外送員1神物爆山寨 業者痛訴業績狂掉7成
高雄「法肯科技」王姓業者控訴，其研發的手機架「全罩式晴雨帽」遭人帶往中國大陸工廠山寨仿造，導致正版銷量雪崩式下滑超過7成。該產品雖已取得經濟部專利證書且效期至2036年，仍難敵廉價盜版品攻佔網購平台。智財局提醒，專利侵權判定需比對專利範圍與產品要件，若有一項不符恐難成立。律師建議業者可依法主張損害賠償，維護中小企業創新心血，並呼籲機車族認明台灣製造標籤以支持正貨。
拚翻轉綠地！國民黨嘉義艱困選區禮讓吳品叡
[NOWNEWS今日新聞]2026九合一選戰逐漸升溫，嘉義縣長部分，民進黨已確定推派立委蔡易餘參選，國民黨則將採取「在野大聯盟」策略，透過整合無黨籍地方力量，爭取最大勝選機會、決議禮讓無黨籍朴子市長吳...
川普宣稱美伊戰爭結束 遭伊朗打臉「聽聽就好」
美國總統川普公開宣稱，美國已經正式結束與伊朗的戰爭，同時聲稱將簽署協議，伊朗同意永遠放棄核武。不過伊朗表示，雙方根本還沒就協議達成最後結論，川普的話「聽聽就好」。（葉柏毅報導） 綜合外電報導，川
習近平真的愛台灣？會見川普「急問這句」全露餡
政治中心／綜合報導中國國民黨主席鄭麗文率團訪美，日前進行亞洲協會座談會期間，被一位旅美的反共中國人當眾犀利提問並嗆聲：「擁抱共產黨、台灣變香港」。該名男子隨後遭拿走麥克風並被趕出場，後續更傳出有自稱中國黑幫的男子在會場外等他，對其進行恐嚇和威脅。資深媒體人黃暐瀚就在臉書拋出3大核心問題，並希望大家思考「習近平真的愛台灣嗎」。
淡水阿給下台一鞠躬！《爆爆王》宣布8／13結束營運 五萬老粉不捨：童年再見
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導連線遊戲《爆爆王》舊名《彈水阿給》，是許多台灣7、8年級生共同的童年回憶。不過，已經兩年未更新的官方粉專昨（11）日下...
最髒不是馬桶！前五星級飯店員工揭「這1物不敢使用」 網爆共鳴：該廢除
不少人出遊過夜都會選擇入住飯店，最怕遇上衛生問題，若住進骯髒的房間，恐怕會毀掉整趟旅程的好心情。有些飯店雖然看似乾淨，但其實房內隱藏了很多細菌。一名前五星級飯店的員工在網路上分享，直言不會使用的床上的抱枕，引起其他網友熱議。
批徐巧芯過太爽！苗博雅憶機場「被當中國人」遭攔：靠TAIWAN解圍
國民黨立委徐巧芯不滿新版護照封面縮小英文國名「Republic of China」字樣，認為辨識度不足，因此提案凍結外交部領事事務局100萬元「印刷及製作護照」相關經費，引發各界討論。對此，台北市議員苗博雅直言，徐巧芯會提出這樣的主張並不令人意外，「因為她大官做久了，已經不知道民間疾苦」。
台股開盤》川普TACO加持 大盤重回月線飆1144點 AI權值大復活 下周變數曝
[Newtalk新聞] 台股今天(12日)報復反彈逾1144點，最高來到44798點，上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電漲50元、來到2300元。鴻海漲6.5元、來到265元。台達電漲50元、來到2210元。廣達漲8元、 來到378元。聯發科漲135元、來到4220元！ 分析師楊惠宇表示，今日觀盤重點被動元件漲高不追，但若題材性來看2483百容則是剛起漲！記憶體很多都打到月線，能生產記憶體的為重點南亞科、華邦電、群聯！ 楊惠宇表示，台積電電子盤漲40元、收2300元，台股本週努力在月線撐住，今日受到川普加持，將重回月線，下週仍有聯準會及外資大魔頭結算，還是會震盪，但最起碼將下跌空間縮短！費半前天已經跌破月線，但台股昨天仍守在月線附近！ ※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電子權值走跌 大盤力守44000點 分析師：43000點上下測短撐感性稱台灣一直像家一樣! 黃仁勳點名5大核心台廠 VeraRubin架構全面投產
吃豆腐？宏都拉斯官方帳冊驚見China Taiwan
[NOWNEWS今日新聞]宏都拉斯2023年3月與台灣結束超過80年邦誼，轉而與中國建交，當時宏國政府宣稱盼從北京取得更多經濟支持與貸款。不過，和台灣斷交2年多後，宏都拉斯不僅未明顯享受到中國承諾的經...
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
老屋想解套2／見證清朝開墾械鬥史 蘆竹「開台祖」內鬨對簿公堂
據地方文史記載，林氏家族開台祖林妹生於清康熙25年（1686），於康熙48年（1709年）渡海來台，從八里坌港口上岸，曾在如今的八里、蘆洲和三重等地居住，因當時土質不佳、不宜開墾，又沿著前人拓墾路線來到如今的龜山區公西里一代定居，從事土地租佃開墾工作，迎娶平埔族南崁...