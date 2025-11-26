沈伯洋稱「反擊中國通緝」 國台辦氣噗噗：自嗨鬧劇

新任國台辦發言人彭慶恩。 圖：翻攝自騰訊網《今日海峡》

[Newtalk新聞] 中國國台辦元今（26）日例行新聞發布會上，再次提及通緝台灣立委沈伯洋一事。新上任的國台辦發言人彭慶恩表示，沈伯洋之流和民進黨當局色厲內荏，夥同一些反華勢力上演「自嗨鬧劇」，恰恰暴露其面對懲「獨」利劍出鞘的心虛膽寒。並強調「台獨是一條死路」，任何台獨分子對分裂國家、煽動分裂國家等違法犯罪活動，將嚴厲打擊、終身追責。

至於沈伯洋訪問荷蘭一事，彭慶恩回應：民進黨當局妄圖勾連外部勢力滋事，是不折不扣的台海和平破壞者、麻煩製造者。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。外部勢力膽敢介入台海事務，必將予以迎頭痛擊。

廣告 廣告

由於中方發出的警情通報和通緝，近期有國內聲音擔憂，沈伯洋會在海外遭遇危險，中國為國際刑警組織成員，恐透過國際刑警追捕。

沈伯洋於荷蘭海牙國際刑事法院前，似是對中國通緝的回擊。圖：翻攝自 X《MR.486》

然而，根據國際刑警組織曾回應我國《中央社》記者表示，首先國際刑警組織並不是什麼有高強特務的超級機構，這個小組會檢視通緝或擴散要求是否符合組織章程第 2 條第 1 款和第 3 條規定，而這兩項分別規定，組織必須在「世界人權宣言」（UDHR）精神下活動，且嚴禁從事政治、軍事、宗教或種族性質的活動。

此外，它本身並不具執法權，主要擔任各國執法機構之間的聯絡工作，提供協調、通訊、資料庫和專業知識協助。即便是中方聲稱的「紅色通報」，也是依拘捕國家的本地法律執行，故是否逮捕或引渡仍以該國法律為主。

因此，在沈伯洋於配合中國逮捕合作意願較低的國家活動時，中國若想要將其「繩之以法」，恐怕只能比照「清帝國抓孫文」那般，派人綁架到大使館了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

普丁簽署新法令 點名烏克蘭民眾需加強「對俄民族認同」

跟習講完就致電高市 讀賣新聞：川普遏制北京但遠離日中對立