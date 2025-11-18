沈伯洋稱「找球員去陸打球是統戰」 網友嗆：情勒仔

首屆大陸棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月開打，近日即將舉辦選秀會，據傳多名台灣好手包括曹錦輝、林益全都在名單內，引發球迷熱議。民進黨立委沈伯洋今（18）日痛批「找台灣球員去就是統戰」，對此，網友不買帳怒嗆，「沒約要限制個屁」、「人家要工作生活」、「情勒仔」、「整天統戰，台商各行業過去這麼多年怎不說統戰」。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

沈伯洋今天受訪時指出，「大陸找球星，這對我們來講，都是屬於統戰的一環，在國小國中的棒球隊也都有家長球員去大陸交流，他們在裡面尋找可以利用的統戰樣板，『養套殺』交流本來就要很小心，這也是陸委會存在的目地」。

廣告 廣告

網友針對CPB聯賽的反應。（圖／擷取自PTT）

沈伯洋痛批球星赴陸打球是「統戰」，儘管PTT棒球版也有類似說法但大多數網友並不買帳，留言開噴，「人家要工作生活」、「情勒仔」、「整天統戰，台商各行業過去這麼多年怎不說統戰」、「有人好井底，台灣人領陸企的薪水很多好嗎？還違法勒」。

針對大陸棒球城市聯賽，陸委會副主委梁文傑日前表示，操辦聯賽的公司是一間經常與中華職棒、棒協合作的運動行銷公司，除了要複製台灣經驗外，還要把大批台灣球員拉到對岸。梁文傑強調，政府將密切關注是否出於政治動機。

延伸閱讀

卓榮泰推院版「財劃法」 侯友宜反對：新北人均預算最低！

周玉蔻警告民進黨 2026大選恐被「卓榮泰硬起來」搞垮

反財劃法修正 卓榮泰怒喊「抽中央的血」、揚言「全面迎戰」