沈伯洋競選名片掀話題 「ㄅ」字特色Logo聯想「ㄅ級分」

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民進黨台北市長參選人沈伯洋競選名片曝光，右上角的一個「ㄅ」字，吸睛、引話題。 圖：翻攝「臉書」朱宥勳

[Newtalk新聞] 民進黨台北市長參選人沈伯洋競選名片曝光，簡約設計馬上成為網路熱議焦點。特別是右上角的一個「ㄅ」字，與台灣網路迷因「ㄅㄆㄇ評分系統」契合，凸顯其在年輕族群中的高話題性與連結。但有批評質疑完全「去民進黨化」連結。

名片設計以淺色調為主，右上角的「ㄅ」字特色Logo相當吸睛，簡潔設計呈現「台北市長候選人 沈伯洋 Puma Shen」字樣，搭配聯絡資訊「puma@pumashen.org」，底部印有「PUMA.TAIPEI」。曝光後，作家朱宥勳等人士公開讚賞，網友直呼「ㄅ級分」，甚至將其與競選形象結合，成為選戰話題。

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「ㄅ級分」源自台灣網路迷因「ㄅㄆㄇ評分系統」，以注音符號對應等級：

ㄅ級分：棒透（最高分，極佳表現）

ㄆ級分：拍手（良好）

ㄇ級分：勉強（普通）

ㄈ級分：乏味（較差）

ㄉ級分：倒胃（最差）

這套系統近年爆紅，連前總統蔡英文都曾在社群留言使用，成為台灣網友表達高度讚賞的流行語。沈伯洋的名片因設計簡潔有力、資訊清晰，完美契合「ㄅ級分」的「棒透」意涵，象徵其競選起手式獲得正面迴響。

沈伯洋為民進黨現任不分區立法委員，長期關注中國認知作戰、國防民防及人權議題。今年5月，獲民進黨正式徵召參選台北市長，對戰現任市長蔣萬安。

沈伯洋確定參選後屢屢創造話題，包括「無限城市」、「台北天際線」等等。新名片曝光，透過「ㄅ級分」網路現象，展現沈伯洋團隊善用社群溝通、貼近年輕族群的策略。

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