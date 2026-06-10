沈伯洋競選名片「ㄅ」字Logo青鳥大讚 網友神回「敗北的ㄅ嗎」

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋競選名片在網路引發話題，綠營人士對於名片右上角放上以沈伯洋名字中的「伯」字注音符號「ㄅ」字，紛紛大捧「ㄅ級棒」。對此，親藍粉專也輕鬆一下發文表示，「大家ㄅ要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分」，網友也紛紛用ㄅ字神回應。

作家朱宥勳8日在臉書大讚沈伯洋的創意名片「ㄅ級分」，引來大批青鳥按讚，大呼超有設計感，有網友說「真心希望他能當選」，還有網友表示「好想要這張名片」，連沈伯洋本人也親自在該貼文按下愛心。不過細看留言，仍有網友嘲諷留言：「ㄅ是阿北的ㄅ嗎」、「ㄅ會上」、「團隊應該請 聶96 來操刀！」、「硬捧你不難受嗎」、「勃起的ㄅ」。

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粉專「政客爽」9日晚間發文，也以沈伯洋名片上的注音符號寫下：大家ㄅ（不）要人身攻擊這名片設計，起碼有ㄅ（八）十七分。還酸綠營紛紛大讚沈伯洋名片寫了一個ㄅ，網友留言回應：ㄅ七。另外粉專「哈哈販賣機」也直言，對沈伯洋來說，放民進黨黨徽是什麼很丟臉的事嗎？被抓包不敢放黨徽，只用一個白色的ㄅ代替。

近500名網友也紛紛用「ㄅ」字留言：「大家ㄅ要投給他」、「民進黨不是最愛台語挑錯，用台語唸棒屁=放屁」、「請不要用注音，那是統戰的工具」、「民族ㄅ類」、「ㄅㄞˋㄅㄟˇ也有ㄅ，還是兩個」、「我以為是ㄅㄨ ㄇㄚˇ（Puma）」、「這是學3Q的嗎？ㄅㄅ兄弟」、「ㄅㄛ ㄒㄩㄝˋ！」

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