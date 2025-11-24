沈伯洋糗了！參加「川普政敵」組織慘淪大笑宣？ 方恩格酸爆

民進黨派立委沈伯洋和范雲參加「國際自由聯盟」（Liberal International）會議。對此，國際政治觀察家方恩格律師直言，「國際自由聯盟」是左派組織，成員政黨算美國總統川普的政敵，所以最好別告訴美國共和黨、右派媒體、保守派智庫學者和川普，一定要保密。

沈伯洋參加「國際自由聯盟」（Liberal International）會議。（圖/資料照）

沈伯洋23日在臉書發文指出，國際自由聯盟（LI）正式通過了由范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。過程中有個非常關鍵的插曲。現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對 「Taiwanese Nationals」的鎮壓。Taiwanese Nationals——台灣國民。不是the People of Taiwan，也不是Residents of Taiwan，而是Taiwanese Nationals。這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。

國際政治觀察家方恩格。（圖/中天新聞）

對此，方恩格也隨即在臉書發文表示，這次國際自由聯盟通過決議，英文真的標題精準寫出是對Taiwanese Nationals（台灣國民）嗎。英文是自己的母語，但他不清楚Taiwanese指的是人（例如，一個種族）還是一個國籍。Taiwan Nationals會更精準。例如2021年台灣設立駐立陶宛代表處時，而英文名稱為 Taiwanese Representative Office，很多專家有討論此事。

方恩格提醒，在台灣國還沒成立時，無論用Taiwanese Nationals還是Taiwan Nationals實際上還沒有這個國籍。

方恩格更酸，國際自由聯盟成員政黨算川普政敵。民進黨這次參加，最好別告訴美國、共和黨、右派媒體、保守派智庫學者和白宮川普，一定要保密。

