沈伯洋終於可以鬆口氣？狂男持手電筒「照射挑釁」被逮移送

最新消息，民進黨立委沈伯洋本月（7日）下午帶女兒到國家音樂廳看表演後，在散步時被一名男子用手機的手電筒功能開強光，一邊照著他們一邊不斷質問「為什麼做網軍？」、「不知道自己做什麼壞事嗎？」，「寧願相信共產黨也不相信你」，目前嫌犯已落網跟被移送。

民進黨立委沈伯洋7日下午帶女兒到國家音樂廳散步時突遭一名男子挑釁嗆聲。（圖／沈伯洋臉書）

中正一分局偵查隊也在今天（14日），針對沈伯洋報案的後續進度做出說明。偵查隊長蔡漢政表示，他們是在本月8日下午受理沈伯洋提出的妨害自由、妨害名譽等報案跟提告，隔天報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並調閱國家音樂廳周遭監視器，發現一位林姓男子涉有重嫌，林嫌於本月12日到案，偵訊完畢後已將林嫌移送台北地檢署。

警方呼籲，對於任何涉及人身安全、妨害自由或名譽之案件，均秉持依法查辦處理之態度，也在此呼籲民眾應理性表達意見，避免觸法。

