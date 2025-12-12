沈伯洋翻車！稱停砍年金「十年要多撥7000億」被狠打臉

立法院會於今（12）日三讀通過公教退撫修法，提前停止調降月退所得替代率。民進黨立委沈伯洋竟稱修法後「十年要多撥7000億給退休公教」，對此民眾黨團副總召張啓楷痛批「一派胡言，亂湊一通」。他並代表黨團發言指出，過去幾年的年金改革已經出現「砍太多、砍過頭」的情況，今天是就當年民進黨推翻考試院版、超砍「撥亂反正」，這次修正適用退休，也適用現任公教，請民進黨不要一直以錯誤消息製造對立、撕裂台灣。

張啓楷說，民眾黨提出的修正案並不是要把以前的都恢復，而是「不要再繼續砍下去」。（圖/張啓楷辦公室提供）

張啓楷說，民眾黨提出的修正案並不是要把以前的都恢復，而是「不要再繼續砍下去」。他指出，年金的主管機關是考試院，當初提出的改革方案，是以退休所得替代率八成為起點，每年逐年調降一個百分點，到7成停止；但當時一黨獨大的民進黨卻改採段宜康版本，直接從75%起砍，而且一年砍1.5%，到今年底為止，已嚴重超出原本主管機關設定的標準，這種作法早已背離改革初衷。而且出現公務員報考人數急遽下降等後遺症，影響國家政策品質，受害的是全民。

張啓楷指出，制度既然已經明顯「超砍」，就應該理性踩煞車，而不是繼續用政治語言包裝錯誤政策。他表示，這次修法不只是在照顧已退休的公教人員，連現職人員都明確反映，這樣的修正同樣能給在職者一個合理的制度期待，讓公教體系不再長期陷於不安與不信任之中，這正是制度穩定不可或缺的一環。

張啓楷嚴正駁斥沈伯洋竟稱修法後「十年要多撥7000億給退休公教」，完全是一派胡言，亂湊一通。（圖/資料照）

針對物價調整機制，張啓楷則說，現行制度雖然設有物價條款，但實務上「每次都打折」，民眾黨此次修正明訂，未來只要物價指數累計超過5%年金就需調整，且累計物價上漲多少，就依實際漲幅調整，漲6%就調6%，漲7%、8%就照實反映，不能再讓制度名存實亡，變相剝削退休生活的實質購買力。

張啓楷也嚴正駁斥沈伯洋竟稱修法後「十年要多撥7000億給退休公教」，完全是一派胡言，亂湊一通。政府在112年修法增設新進人員個人專戶，明訂依法須撥補，銓敘部專業精算分十年要撥補3370億元，這怎麼能算到公教身上？而民眾黨主張十年完成撥補，但民進黨不採取銓敘部專業選擇的十年方案，反而用二十年，造成國家需多付750億元的缺口，還回頭把責任推給公教人員，這種說法實在太不應該。

