沈伯洋自揭一家4代沒血緣：愛才是家庭基石 批代孕犧牲弱勢

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

立法院衛環委員會今（8日）逐條審查《人工生殖法》修正草案，會後民進黨立委沈伯洋透過社群發表自身立場，並自揭家裡從阿嬤、媽媽、到女兒都和自己沒有血緣關係，並直言，大家都知道他的孩子是收養而來，一家3口也都沒血緣，但完全不妨礙彼此相愛，沈認為「愛才是家庭的基石，不是基因」。

沈伯洋表示，今天在立法院發言時提到，自己由衷認為「代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適」，並表示，外界都知道自己的小孩是收養而來，「我常說，我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」。

沈伯洋也補充，自己跟阿嬤、媽媽也都沒有血緣關係，他認為「愛才是家庭的基石，不是基因」，同時也以自身經歷分享，雖然收養過程，會經歷說服長輩的過程，「當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大」，部分長輩可能進一步產生用錢解決找代孕生一個「自己的」。

沈伯洋認為，這種壓力會變成婚姻中沉重枷鎖，不僅讓更多人對婚姻卻步，「更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會」，他也補充，代孕會衝擊身體自主權，代孕根本邏輯是「外包血緣的維持」，他也質疑，法律有必要創造一個制度，「犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？」。

是否將代理孕母納入《人工生殖法》，成為朝野及社會關注焦點，行政院版主張暫不處理代孕，民眾黨立委陳昭姿則積極推動入法，並主張排除代孕形同不完整平權，民進黨立委林淑芬今則質疑，陳昭姿僅以9條條文規範過於簡化，憂倉促立法恐帶來剝削與風險，不應貿然開放。





