沈伯洋與苗博雅的戰爭囈語 是社會心理建設 還是將台灣推向窮兵黷武？

民進黨立委沈伯洋和台北市議員苗博雅，兩位堪稱青鳥的精神領袖，近期接連對戰爭話題拋出的爭議性言論。令人不禁質疑這些淡化戰爭殘酷事實的說詞，是否為賴清德政府不斷推升的兩岸緊張情勢進行社會心理建設？當備戰成為口號，甚至將開戰可以如常生活的敘事植入民眾心中，台灣是否正被引導走向一個窮兵黷武、對戰爭麻木的好戰國度？

沈伯洋委員的「難道沒有當兵就不能保衛國家嗎？」，雖然劍指全民國防的落實，希望每個人都能貢獻力量，但其言論邏輯卻令人擔憂，台灣莫非也要陷入以巴境地，永無寧日嗎？

更諷刺的是，沈委員當年服的是不動槍枝、不上靶場的替代役。一個實際上未經歷過嚴格軍事訓練、遠離戰場前線的人，卻對「誰有資格保衛國家」夸夸而談，這讓無數經歷過艱苦義務役的役男感到難以接受，甚至產生「只動口，不實踐」的厭惡感。這種言論無疑是在社會內部劃下了忠誠的楚河漢界，而非真正凝聚全民共識。

無獨有偶，台北市議員苗博雅拋出「開戰還可以照常上班上課」的說法，試圖以烏克蘭等地的韌性為例，來解構傳統上對戰爭的恐懼。雖然強調維繫社會運作是防衛的一部分，但在台灣如此狹小的地理環境中，現代戰爭的導彈攻擊沒有前後方之分，此論述顯然是過度簡化了台海衝突的殘酷性與破壞力。

兩位青鳥精神領袖的言論，雖然表面上都在高舉備戰大旗，實質上卻充滿了精英式的傲慢與矛盾：一邊對國家保衛者提出苛刻的資格審查，另一邊又將戰爭的衝擊描述得雲淡風輕。這種語言策略的危險在於，它模糊了戰爭與和平的邊界，為賴清德總統的國安戰略提供了心理側翼支援。

賴政府上任以來，在堅持「抗中」路線的同時，持續大力推動軍事採購，不斷刷新國防預算。然而，當沈、苗兩位意見領袖將戰爭的風險常態化與淡化時，等於是在潛移默化中洗腦民眾輕忽戰爭殘酷的事實。

戰爭常態化與軍購的合理化的敘事可能導致嚴重的後果：當人們開始認同「開戰仍可上班上課」的論調，便會降低對政府在外交上尋求穩定、避免衝突的訴求壓力，從而默許兩岸關係持續螺旋式惡化，將台灣推向戰爭邊緣。

真正的安全，不是靠喊口號或淡化殘酷事實就能買到。我們認同全民應有防衛意識，但一個負責任的執政黨，應該在堅定國防的同時，以最務實、最謹慎的態度來處理兩岸關係，避免將衝突的可能性推到極限。真正的全民防衛教育，應該以最嚴峻的姿態描繪戰爭的殘酷性，從而激發全民對和平的珍視與對政府努力避戰的監督。

當青鳥成了傳播戰爭囈語的信鴿，我們必須警惕，台灣付出的將不僅是軍購的鉅額預算，更有可能是對和平的麻木與對戰爭真實代價的忽視。

